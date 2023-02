Božinović: U Hrvatskoj je 22.500 ukrajinskih izbjeglica

U Hrvatskoj je registrirano otprilike 22.500 ukrajinskih izbjeglica, kazao je u utorak novinarima ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

„Registrirali smo otprilike 22.500 izbjeglica iz Ukrajine“, kazao je Božinović novinarima uoči sudjelovanja na poslovnom doručku o hrvatskom pristupanju šengenskom prostotu u organizaciji Američke gospodarske komore u Hrvatskoj (AmCham).

„Išli smo na to da se oni rasporede više-manje diljem Hrvatske. Dio njih je otišao, ajmo to tako reći, u vlastitoj organizaciji. Država se pobrinula za one koji nisu imali gdje“, dodao je.

Istaknuo je kako je proces prihvata ukrajinskih izbjeglica vođen organizacijski „vrlo dobro“, dok su Ukrajinci „od prvog dana ovdje prihvaćeni bez ikakvih problema“.

„Naravno, nedostaje im dom, a svi uključujući i Hrvatsku, kao dio EU-a i NATO-a, učinit ćemo sve što je u našoj moći da se ti ljudi š to prije vrate doma“, kazao je Božinović.

Spasilački tim u Turskoj

Više od pet tisuća ljudi poginulo je u potresu jačine 7, 8 stupnjeva po Richteru koji je pogodio jugoistok Turske i sjever Sirije. Žrtvama će ondje pokušati pomoći i hrvatski spasilački tim s 40 ljudi i deset pasa.

Božinović je kazao kako očekuje da će hrvatski tim za spašavanje stići u Tursku u utorak navečer ili u srijedu ujutro, dodavši kako je nemoguće precizno znati kada će stići na odredište jer je „dosta infrastruktuure, uključujući prometnu, oštećeno“.

„Međutim, naš tim (…) je samodostatan, što znači da sve ono što je njima potrebno za rad i život u prvih desetak dana nose sa sobom“, naglasio je Božinović.

„Mislim da je to olakšava turskim domaćinima angažiranje takvih snaga jer u ovom slučaju nitko od domaćina ne treba preuzeti brigu za bilo što – od hrane do spavanja i tehnike koju će koristiti“, dodao je.

