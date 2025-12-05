Ubojici iz Međimurja pronašli su auto u Sloveniji. Božinović: 'Iza sebe ima čak 35 kaznenih djela'

Imamo osnovanu sumnju o tome tko bi mogao biti počinitelj, znamo za kime se traga. Radi se o osobi koja je evidentirana za 35 kaznenih djela, otkrio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nakon stravičnog zločina u u Murskom Središću. Muškarac (40), koji je u bijegu, upucao je dvije žene. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o nevjenčanoj supruzi i njezinoj sestri. Jedna žena je preminula u bolnici, dok se druga s teškim ozljedama bori za život.

Hrvatska policija zajedno s slovenskom traga za počiniteljem. Automobil osumnjičenog za ubojstvo pronađen je upravo u Sloveniji.

- Teško da može biti bilo što drugo osim femicida s obzirom da se radi o bliskoj osobi. Siguran sam da će uz operativnu suradnju sa slovenskom policijom i svim alatima koje hrvatska policija ima počinitelj biti doveden pred lice pravde - rekao je ministar.

Načelnik Policijske uprave međimurske Ivan Sokač rekao je da je vozilo čovjeka za kojim tragaju pronađeno u Sloveniji.

O tragediji se u petak ujutro oglasila i međimurska policija.

- Jučer, 4. prosinca u 20:53 sati Operativno komunikacijski centara Policijske uprave međimurske zaprimio je telefonsku dojavu o pucnjavi u Murskom Središću, Ulici Sitnice te da ima ozlijeđenih osoba.

Mursko Središće: Muškarac iz vatrenog oružja pucao u dvije žene, očevid je u tijeku | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Odmah po zaprimanju dojave na mjesto događaja upućene su sve raspoložive policijske snage te hitna medicinsku pomoć.

Dolaskom na mjesto događa utvrđeno je kako je u obiteljskoj kući u Ulici Sitnice, 40-godišnjak iz vatrenog oružja ranio 28-godišnjakinju, a potom je izlaskom iz kuće, također iz vatrenog oružja, ranio 29-godišnjakinju. Nakon opisanog događaja 40-godišnjak se udaljio s mjesta događaja.

Vozilima hitne medicinske pomoći 28-godišnjakinja i 29-godišnjakinja prevezene su u čakovečku bolnicu, gdje je u 22:10 sati, nakon pokušaja reanimacije, 28-godišnjakinja preminula, dok su kod 29-godišnjakinje utvrđene teške ozljede opasne po život te je zadržana na daljem liječenju.

Na mjestu događaja obavljen očevid. Zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu naložila je obdukciju te je tijelo 28-godišnjakinje prevezeno na Odjel patologije Županijske bolnice u Čakovcu, objavili su iz policije.