Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da ih je sve šokiralo ubojstvo
Ubojici iz Međimurja pronašli su auto u Sloveniji. Božinović: 'Iza sebe ima čak 35 kaznenih djela'
Imamo osnovanu sumnju o tome tko bi mogao biti počinitelj, znamo za kime se traga. Radi se o osobi koja je evidentirana za 35 kaznenih djela, otkrio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nakon stravičnog zločina u u Murskom Središću. Muškarac (40), koji je u bijegu, upucao je dvije žene. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o nevjenčanoj supruzi i njezinoj sestri. Jedna žena je preminula u bolnici, dok se druga s teškim ozljedama bori za život.
Hrvatska policija zajedno s slovenskom traga za počiniteljem. Automobil osumnjičenog za ubojstvo pronađen je upravo u Sloveniji.
- Teško da može biti bilo što drugo osim femicida s obzirom da se radi o bliskoj osobi. Siguran sam da će uz operativnu suradnju sa slovenskom policijom i svim alatima koje hrvatska policija ima počinitelj biti doveden pred lice pravde - rekao je ministar.
Načelnik Policijske uprave međimurske Ivan Sokač rekao je da je vozilo čovjeka za kojim tragaju pronađeno u Sloveniji.
O tragediji se u petak ujutro oglasila i međimurska policija.
- Jučer, 4. prosinca u 20:53 sati Operativno komunikacijski centara Policijske uprave međimurske zaprimio je telefonsku dojavu o pucnjavi u Murskom Središću, Ulici Sitnice te da ima ozlijeđenih osoba.
Odmah po zaprimanju dojave na mjesto događaja upućene su sve raspoložive policijske snage te hitna medicinsku pomoć.
Dolaskom na mjesto događa utvrđeno je kako je u obiteljskoj kući u Ulici Sitnice, 40-godišnjak iz vatrenog oružja ranio 28-godišnjakinju, a potom je izlaskom iz kuće, također iz vatrenog oružja, ranio 29-godišnjakinju. Nakon opisanog događaja 40-godišnjak se udaljio s mjesta događaja.
Vozilima hitne medicinske pomoći 28-godišnjakinja i 29-godišnjakinja prevezene su u čakovečku bolnicu, gdje je u 22:10 sati, nakon pokušaja reanimacije, 28-godišnjakinja preminula, dok su kod 29-godišnjakinje utvrđene teške ozljede opasne po život te je zadržana na daljem liječenju.
Na mjestu događaja obavljen očevid. Zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu naložila je obdukciju te je tijelo 28-godišnjakinje prevezeno na Odjel patologije Županijske bolnice u Čakovcu, objavili su iz policije.
