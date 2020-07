Petrov: 'Nekom je rezultat Mosta iznenađenje, meni nije'

Znam da se čestit pristup i iskrena borba uvijek vrati. Dobra i čista priča ne može se ugasiti. Ne daju ljudi niti dragi Bog, izjavio je Petrov te zahvalio svima onima koji su se pridružili Mostu

<p>Predsjednik Mosta, <strong>Božo Petrov</strong>, obratio se javnosti nakon rezultata parlamentarnih izbora. </p><p>- Hvala svima koji su danas izašli na birališta. Veseli me rezultat Mosta, ali nesretan sam jer je 46 posto birača danas izašlo na izbore - rekao je Petrov dodajući kako je možda nekom rezultat Mosta iznenađenje, no njemu nije. </p><p>- Znam da se čestit pristup i iskrena borba uvijek vrati. Dobra i čista priča ne može se ugasiti. Ne daju ljudi niti dragi Bog - izjavio je Petrov te zahvalio svima onima koji su se pridružili Mostu riskirajući svoj komfort i udoban život 'jer su znali da ovakva Hrvatska koja se toliko napatila zaslužuje bolje'. </p><p> - Posebno sam zahvalan mladim ljudima koji su ovdje i koji su diljem Hrvattske nama dali glas. Oni su trebali biti signalna raketa - rekao je Petrov i izjavio kako je ovo na semaforima tek početak. </p><p>- Hvala svima na povjerenju kojem su nam dali. Nećemo vas iznevjeriti i to ćemo radom kroz Sabor i pokazati. Borit ćemo se za pravedan izborni sustav i zato ljudi kroz referendum mogu odlučivati. Poštivat ćemo volju građana. Mislim da smo u zadnja dva mjeseca pokazali koliko smo ozbiljni. Mi dolazimo - zaključio je Petrov. </p>