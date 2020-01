Brački 'Titanic' režu dio po dio, cijena vađenja - 180.000 kuna

Točno pet godina otkako je potonuo, najveći jadranski trabakul "Marko Polo", konačno će u cijelosti biti izvučen s dna mora.

Brački "Titanic" istrulio je pred samom obalom u Povljima na Braču zdrobivši svojom težinom i rezervnu cijev od kolektora na kojoj je godinama ležao. Cijela situacija uznemirila je mještane jer je prijetila i ekološka katastrofa.

Posljednjih mjeseci brojni nadležni u Povljima i Lučkoj upravi su se angažirali da se brod konačno izvuče, no 28-metara dugi brod neće, kako se prvotno mislilo i planiralo, biti izvučen u komadu.

Cijeli proces izvlačenja broda ispao je kompliciraniji nego što je izgledalo. Ronioci, njih četvorica, već danima pod vodom režu brod na manje djelove i izvlače ih na obalu.

- Imam iskustva s vađenjem podrtina iz mora, ali moram priznati da sam podcjenio ovaj posao. Brod je od obale udaljen sedam metara najbližim dijelom i 20 metara najudaljenijim. Uz to, leži na kosini, i na cijevima od kolektora. Dizaličari nisu htjeli ni čuti da ga izvlače u komadu jer je brod istrunuo i postojala opasnost da će se sve raspasti tijekom dizanja. Razmišljali smo o snažnom bageru gusjeničaru koji bi ga mogao zdrobiti s obale, ali postojala je opasnost kolapsa rive. Na kraju nije bilo druge nego podvodnim hidrauličnim alatima rezati komad po komad. Dovezli smo mali bager točkaš i pomalo izvlačimo djelove. Trebali bi biti gotovi kroz idućih desetak dana - kazao je Boran Martić, vlasnik tvrtke Stijeg j.o.o.o. iz Splita koja je dobila posao izvlačenja trabakula.

Kako doznajemo od Pavla Ordića, zamjenika načelnika Općine Selca, još uvijek ne znaju razmjere štete na cijevi od kolektora. S obale je vidljivo da je cijev iščupana iz zida, a kolika je zapravo šteta vidjet će se tek nakon što je brod u cijelosti ukloni s dna mora.

- Bitno je da ga konačno vadimo nakon toliko godina, i to prvenstveno zahvaljujući Domagoju Maroeviću, ravnatelju županijske Lučke uprave. Brod je bio opasan, ne samo zbog moguće ekološke katastrofe, nego i jer su se djeca penjala po njemu, mnogi su ronili okolo i ulazili u njega, a sve je bilo puno razbijenog stakla. Srećom da tijekom proteklih godina nitko tu nije ozljeđen. Mnogima smo pisali, mjesecima, godinama... Županijska lučka uprava će ovo platiti, ali to nije u redu jer njegova vlasnica Lucija Vlahović samo gleda sa strane. Zato ćemo sagledati sve pravne alate kako bismo je za ovo teretili i naplatili izvlačenje - kazao nam je Ordić dodajući kako ih nakon uklanjanja olupine tek čeka posao saniranja i cijevi.

- U kontaktu smo s nadležnim ljudima u Vodovodu, ali oni za sada ne mogu ništa poduzimati. Treba snimiti stanje te cijevi i tek će se onda znati i kako će se sanirati i koliki će tek tu biti troškovi - kazao nam je općinski vijećnik Tonči Zlatar koji je prije nekoliko mjeseci alarmirao cijelu hrvatsku objavivši fotografije potopljenog broda snimljene iz zraka.

Inače, cijena vađenja broda je 180.000 kuna. Na rivu je privezan u veljači 2015. godine. Vlahović nije imala gdje s njim nakon što je izgubila koncesiju za brodogradilištu u Sumartinu gdje se brod obnavljao pa ga je privezala u Povljima.

- Ne znam da će me pokušati teretiti, ali mogu vam reći da su me iz Općine Selca reketarili i ja sam ih tužila. Zbog njih sam izgubila brodogradilište. Brod nikad ne bi potonuo da mještani nisu prerezali konope. Oni su krivi. Oni su poslali huligane da to naprave i za to imam dokaze. Bavila sam se raznim poslovima u turizmu na Braču, imala hotele, sve su mi opstruirali lokalni moćnici i na kraju sam propala – kazala nam je Lucija Vlahović, nekadašnja uspješna poduzetnica kojoj je u ljeto 2018. godine na vezu u Milni na Braču potonuo i brod "Lipi škoji", no on je brzo izvučen van.

