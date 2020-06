Bračni par bez najave došao u Lutriju po svojih 10 milijuna kuna: 'Prvo ćemo na ručak!'

U Hrvatskoj lutriji su sretne dobitnike čekali od 13. svibnja kada su osvojili jackpot od deset milijuna kuna. Kako su rekli, nisu očekivali nikakav dobitak, pa nisu posebno šokirani

<p>Bračni par iz Našica došao je krajem prošlog tjedna bez najave podignuti svoj dobitak od 10 milijuna kuna. U Hrvatskoj lutriji su se iznenadili jer su samo došli bez ikakve najave. U Lutriji su očekivali da će prvo zvati i raspitati se kako do svojih milijuna koje su osvojili 13. svibnja.</p><p>Bračni par se otada nije žurio podići svoj milijunski iznos.</p><p>- Nisam očekivao dobitak pa nisam šokiran niti posebno uzbuđen. Zakasnio sam na TV izvlačenje tako da nisam odmah znao da sam baš ja sretni dobitnik, polovio sam samo pola brojeva i tek sam za koji dan shvatio da sam osvojio Jackpot - izjavili su dobitnici koji nemaju svoje omiljeno prodajno mjesto za igru, nisu redovni igrači i nemaju svoje sretne brojeve. </p><p>- Taman sam se smirila i sada na blagajni ponovo me obuzima neko uzbuđenje. Veliki je to novac. Na što ćemo potrošiti dobitak? Koliki god popis napraviš, još uvijek ostaje puno novca za trošiti - dodala je gospođa te rekla kako će iznos svakako podijeliti najužoj obitelji. </p><p>Nakon što su došli po osvojeni iznos par se uputio na ručak, te će s vremenom odlučiti što će s novcem, a poručili su drugima da nastave s igrom. </p>