U posebnoj studijskoj emisiji oko ruske invazije na Ukrajinu novinarka 24sata Snježana Krnetić ugostila je stručnjak za međunarodne odnose Branimira Vidmarovića. Analizirali su aktualnu situaciju, uzroke konflikta, vojne snage s obiju strana, ali i mirovne pregovore kao i prijetnje nuklearnim oružjem.

Početno pitnje bilo je o prvoj fazi pregovora Rusije i Ukrajine, nakon kojih su se napadi samo intenzivirali...

- Pregovori su bili nešto očekivano. Jedna od faza Putinova plana je... Razmišljam prestati govoriti Rusija, već koristiti riječ Putin. Postalo je jasno da kolektivno vodstvo, razgovori u Dumi, dva doma parlamenta, Vlada... Da sada toga više gotovo i nema. Postoje samo Putin i njegovi odani ljudi. Očito je da je dosta grešaka dopušteno u ovoj cijeloj invaziji i da je tu puno krivih kalkulacija, a to je tako kad uski krug ljudi radi na nečemu. Ukrajina se brani više nego što je Rusija pretpostavila. Pregovori su se dogodili u trenutku kad Putinu odgovaraju. Prema riječima ukrajinske strane, pokazali su da postoje neke dodirne točke o kojima se tek kasnije može diskutirati... - priča Vidmarović.

Krnetić je zanimalo i što možemo očekivati od nove runde pregovora...

- Putin želi posijati strah. Zato su danas tako jako bombardiranja na Harkiv... Pregovori jesu pregovori jer se dvije strane moraju naći. Uvijek netko mora nekome ustupiti. Putin je spreman na pregovore, ali uvjeti moraju biti njegovi. Ponaša se apsolutistički - govori gost u emisiji.

Vidmarović smatra i da se Putinove prijetnje ne smiju shvatiti olako...

- Mogao bi posegnuti za nuklearnim oružjem. Nisam nikad razmišljao da ću govoriti o tome na praktičnoj razini. Čitaš memoare iz prošlosti kako su ljudi živjeli u strahu od nuklearnog rata, a to je sad stvarnost. Putin je zaprijetio. To ne smijemo shvatiti olako. To je jedan čovjek koji ima svoju viziju i ne želi posustati. Bojim se da ne postoji scenarij u kojem Putin osobno gubi rat, a mi svi izlazimo kao pobjednici iz svega toga. Ono što me plaši kod Putina jest to da je službeno nuklearna doktrina, u kojoj piše kako se može koristiti nuklearno oružje, napisana 2020. godine. I tamo pišu dopušteni slučajevi korištenja nuklearki, a to su: obrana od nuklearnog napada, obrana od konvencionalnog napada ili zadnje, egzistencijalna prijetnja Rusiji... Ta fraza me prati jer je jako nedefinirana i može se interpretirati različito. On može smatrati da su ekonomske sankcije taj napad... - rekao je gost stručnjak.

