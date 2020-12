Mariju Horvatu (40), optuženom za pokušaj teškog ubojstva i pokušaj teške krađe trebalo je u četvrtak u 12 sati početi suđenje na Županijskom sudu u Zagrebu. Na prvo ročište pozvana su i četiri svjedoka i vještak, a Horvata su pravosudni policajci dovezli iz Remetinca gdje je u istražnom zatvoru.

No, kako neslužbeno doznajemo, rasprava je odgođena jer njegov branitelj ima koronu. Novu će zakazati u sljedećoj godini.

Horvata terete da je 27. siječnja 2020. na zagrebačkom Bukovcu pokušao provaliti u vozilo kako bi iz njega ukrao stvari. Dok je obijao automobil, oglasio se alarm, a Horvata su primijetili i djelatnici Čistoće koji su bili u blizini.

- Stani! - povikali su, a Horvat se dao u bijeg. Za njim je potrčao jedan od djelatnika Čistoće, Josip Smiljčić. Sustigao ga je i oborio na tlo. No Horvat se uspio pridignuti i tada je iz Češke zbrojevke koju je imao kod sebe ispalio dva hica prema Smiljčiću. Jedan je hitac Smiljčića pogodio u desnu stranu prsa te ga je teško ozlijedio. Horvat je potom pobjegao, no sustigao ga je i zaustavio jedan građanin koji ga je zadržao do dolaska policije. Sabljiću je život spašen zahvaljujući hitnom operativnom zahvatu.

Horvata se tereti i da je 22. siječnja 2020. u Zagrebu iz nezaključanog osobnog vozila ukrao pištolj vrijedan 4500 kuna, pisao je Večernji list.

Horvat je od ranije dobro poznat policajcima. Više puta je prijavljivan zbog imovinskih kaznenih djela, a na djelatnike Čistoće pucao je svega nekoliko dana nakon što je izašao iz zatvora.

Javnost ga je upoznala nakon što je prije dvije godine sjekirom razbijao izloge zlatarni po Zagrebu, što su zabilježile nadzorne kamere. Izloge je razbijao kako bi pokušao doći do zlatnine. Osim toga, ima prijavu i zbog prijetnje jer je u veljači 2019. zaprijetio liječnici, koja mu je odbila propisati metadonsku terapiju. Zbog toga je tri mjeseca proveo u istražnom zatvoru, a nakon što je pušten nije se odazivao na rasprave pa su za njim raspisali tjeralicu.

Do pucnjave na Bukovcu protiv njega su podignute dvije optužnice.