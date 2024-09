Branitelj je prijetio socijalnoj radnici: 'Donijet ću pištolj i sve vas poubijati!' Ići će u zatvor

Umirovljeni branitelj (60) iz Zagrebačke županije napravio je kaos u službenim prostorijama Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Općinski kazneni sud u Zagrebu proglasio ga je nedavno krivim zbog sprječavanja policije, zaštitara i socijalne radnice u obavljanju posla te prijetnji smrću.

Kako piše u presudi, on je 21. ožujka 2024. u osam sati ujutro došao u službene prostorije Hrvatskog zavoda za socijalni rad zbog ostvarivanja socijalnih prava. Na hodniku ga je primila socijalna radnica i zatražila na uvid dokumentaciju kako bi ju mogla kopirati. Muškarac je rekao da ne želi dati dokumentaciju na hodniku jer je on hrvatski branitelj. Na ponovljenu zamolbu socijalne radnice govorio joj je da je glupača, balavica i kur*a. Socijalna radnica krenula je prema svom uredu ali ju je okrivljeni spriječio da zatvori vrata ureda te ju gurnuo. Žena je zatim zvala zaštitara koji ga je odmaknuo i onemogućio ga da joj fizički priđe.

Umirovljenik je nastavio s vrijeđanjem, a potom je napustio prostorije Zavoda. Nakon nekoliko minuta vratio se i u cilju da izazove strah prisutnih djelatnika u Zavodu, vikao: 'Gdje je ona ku*va', a kada je zaštitar stao ispred njega i uhvatio ga za ruku, počeo je vikati: 'Tko si ti, pusti me, donijet ću pištolj i sve vas poubijati'. Njegove riječi čuli su i drugi prisutni djelatnici. Branitelj se odupirao zaštitaru, ali ga je on ipak uspio izvesti iz prostorija Zavoda. Zaštitar je zadobio laku tjelesnu povredu, a branitelju su na kućni prag ubrzo došli policajci.

Nije ih htio slušati, a oglušio se i na zapovijed da stane. Policijskog službenika je odgurnuo rukom pa su ga morali svladati i uhititi.

Sud mu je utvrdio kaznu zatvora u trajanju godine i 10 mjeseci. Osuda je djelomično uvjetna na način da neuvjetovani dio kazne iznosi 10 mjeseci, a kazna od 12 mjeseci neće se izvršiti ukoliko optuženik u roku tri godine ne počini novo kazneno djelo. Presuda je pravomoćna.

Branitelj mora i na liječenje. Inače, odlikovan je Spomenicom Domovinskog rata i medaljom Oluja.

Optuženi je na raspravi pred sudom izjavio kako se smatra krivim za kaznena djela.

- Obratio sam se socijalnoj radnici i tražio ju da me primi u svojoj kancelariji jer sam smatrao da ne mogu biti u hodniku. Međutim, ona je rekla da to ne može, a onda sam se osjetio građaninom drugog reda zbog takvog postupanja - rekao je umirovljenik. Također je postavio i nogu između vrata i dovrata kancelarije kada je ona ušla te je dodao da je do svega došlo zato što se nije mogao kontrolirati jer je bio revoltiran zbog njezinog postupanja. Optuženi je dodao kako je inače teškog zdravstvenog stanja.