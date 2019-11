Brat i sestra ubili svoje sinove i htjeli otrovati još četvero djece

Sarah Barrass (35) i Brandon Machin (39) iz Sheffielda su u svibnju ove godine šokirali Veliku Britaniju. Ubili su sinove Tristana (13) i Blakea (14). Pokušali su ubiti još četvero djece.

Barrass i Machin su se kasnije branili kako su htjeli spriječiti da im oduzmu djecu. Na suđenju su otkriveni šokantni detalji. Sarah i Brandon imaju istu majku. Brandon je završio u domu i kasnije je sa Sarah razvio seksualnu vezu. Dobili su šestero djece. Nitko pa čak niti njihova djeca nisu znali da su im majka i otac polusestra i polubrat. Djeca su živjela sa Sarah i ona je glumila brižnu majku koju je polubrat Brandon podupirao. Djeca su mislila da im je otac umro u ratu. Nakon što je Brandon seksualno zlostavljao jedno dijete, Sarah se počela bojati da će im djecu oduzeti. Zato je par zaključio da je bolje da ih ubiju nego da djeca završe u domu.

Tristana i Blakea su prvo omamili, a onda su ih zadavili. Na glave su im navukli crne vreće za smeće.

Foto: South Yorkshire Police

Drugoj djeci su dali sredstva za omamljivanje i nadali su se da se iduće jutro neće probuditi. No nakon što su se probudili, pokušali su ih utopiti. No niti to im nije uspjelo pa je Sarah nazvala policiju i rekla da je Brandon ubio njezine sinove. Brandon je pak na sudu tvrdio da je sve to bila ideja njegove polusestre.

- Rekla je da im je ona dala život te da im ga ona ima pravo i oduzeti - tvrdio je Brandon.

- Ubojstva su kao čips. Ne možeš nakon jednog prestati - napisala je pak Sarah na Facebooku. Njezin je odvjetnik na sudu tvrdio da je majka bila rastrojena zbog teškog djetinjstva. O četvero djece koja su preživjela brine se socijalna služba. Prema presudi i Sarah i Brandon će u zatvoru provesti minimalno 35 godina zatvora.