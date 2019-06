Brat vozača: 'On uopće ne pije, a vozi 40 godina. Izgubljen je'

Brat vozača kamiona koji je sudjelovao u prometnoj nesreći u petak na A3, rekao je da mu je teško bilo pojmiti da mu je brat bio u nesreći.

- On se bavi vožnjom od svoje desete godine. Profesionalni vozač je 40 godina i trebao je da ide u mirovinu. Međutim, što se desilo nikako ne mogu shvatiti niti s nečim usporediti da povežem. Jedina stvar, može biti ljudski faktor, tehnički faktor... što je u pitanju ne mogu reći - rekao je brat koji je došao iz Austrije.

- Imam osjećam da me nije niti prepoznao. On je totalno izgubljen. Pogledao me... što da kažem - rekao je. Dodao je da se sa svojim bratom zadnji put čuo za Uskrs.

- On ne pije uopće. Znam da je bio u Beogradu, da se vratio, da je spavao u Županji - rekao je i dodao da je ovog mjeseca imao dovoljno odmora.

- Što je u pitanju... Crna minuta, crna sekunda... - pitao se.

Podsjetimo, vozač je iz još neutvrđenih razloga prevelikom brzinom skrenuo na odmorište na autocesti A3 između čvorova Novska i Okučani. U nesreći su smrtno stradale dvije učenice 7. razreda, a teško su ozlijeđene dvije mlade žene. Vozača su u subotu odveli u Županijsko državno odvjetništvo u Sisku gdje su predložili pritvor te ga prebacili na sud koji će odbiti ili potvrditi prijedlog.

Istražni sudac Županijskog suda u Sisku vozaču je odredio 30 dana istražnog zatvora. Vozača su otpratili u sisački zatvor oko 19 sati.

Prijeti mu do 15 godina zatvora.