Brate, jel ti poznat nadimak Gudla? On i Renato G. rekli su mi da su sigurni, da si, nažalost, to učinio ti, kazao je Radoje Rožek (31), kojemu sude zbog ubojstva 16-godišnjakinje u zagrebačkom Sopotu.

U sudnici Županijskog suda u Zagrebu obratio se polubratu Ivici B., koji je došao svjedočiti u sudskom postupku.

- Ja ću se sad naći s njim i pitati ga. Mogu ti i snimiti razgovor - odgovorio je Ivica bez previše emocija. Na sudu je ispričao da je s bratom u stanu u Šenovoj živio oko mjesec dana te da ga je brat iz njega izbacio nekih dva tjedna prije ubojstva maloljetnice.

- Žrtvu sam upoznao u tom stanu. Bili smo u nekom obliku intimne veze. Nakon što me izbacio, pokušao sam doći do svoje putne torbe i dokumenata koji su tamo ostali, ali nisam uspio. Kad sam u dva navrata dolazio kucati na vrata stana nitko mi nije otvorio, a s bratom se putem telefona nikako nisam mogao dogovoriti - ispričao je Ivica.

Rekao je da 16-godišnjakinju nakon toga nije vidio te da nije mogao s njom stupiti u kontakt jer je prodala mobitel i laptop. Kobnog 14. veljače 2020. na Valentinovo kad je, prema optužnici, oko 20 sati maloljetnica ugušena jastukom u stanu u Šenovoj, Ivica je bio u centru Zagreba.

Vidi se to iz lokacija njegova mobitela, odnosno broja koji je u to vrijeme koristio. Taj cijeli dan od jutra kao i jutro 15. veljače Ivica nije bio blizu Novog Zagreba. Za iskaz svjedokinje Katarine J., koja je na sudu svjedočila da ga je srela na Glavnom kolodvoru dva ili tri dana nakon smrti 16-godišnjakinje te da je plakao i rekao da je kobne večeri bio u stanu, Ivica je kazao da to nije istina.

- Sreli smo se u gradu i pričali o njezinoj smrti, ali ja nisam plakao niti sam joj rekao da bi te večeri bio u stanu. Ona mi je tvrdila da nije to izjavila - ispričao je Ivica.

Na izlasku mu je brat Radoje dobacio: “Drži se!”, no Ivica ga nije ni pogledao. Na sljedećem ročištu u rujnu Radoje bi trebao iznijeti svoju obranu. Na ispitivanju u tužiteljstvu ispričao je da je kobne večeri ušlagiran zaspao, a kad se probudio ona je već bila mrtva te ga je uhvatila panika. Stoga je njezino tijelo zamotao u tepih i iznio do obližnje zgrade.