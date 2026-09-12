BRICS poziva na "maksimalnu suzdržanost" na Bliskom istoku

Skupina zemalja članica BRICS-a jednoglasno je u subotu usvojila zajedničku deklaraciju u kojoj izražava "duboku zabrinutost" zbog rata na Bliskom istoku i poziva na maksimalnu suzdržanost uz zalaganje za "multilateralni pristup" koji uvažava i nacionalna stajališta.

Deklaracija, usvojena prvog dana godišnjeg sastanka na vrhu čelnika BRICS-a u New Delhiju, uslijedila je u trenutku kada su Sjedinjene Države i Iran nastavili s uzajamnim napadima nakon stanke u sukobima u većem dijelu kolovoza.

Blok BRICS je ekonomsko savezništvo Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južnoafričke Republike, Egipta, Etiopije i Indonezije, a uključuje i Iran i Ujedinjene Arapske Emirate, saveznike Washingtona, zbog čega se očekivalo da će postizanje konsenzusa o zajedničkoj izjavi biti posebno zahtjevan zadatak za domaćina - New Delhi.

"Izražavamo duboku zabrinutost zbog nastavka eskalacije napetosti na Bliskom istoku i pozivamo na maksimalnu suzdržanost kao i izbjegavanje poteza koji bi mogli dodatno pogoršati situaciju", stoji u "Deklaraciji iz New Delhija".

Njome se ponovno potvrđuje predanost zemalja članica mirnom rješavanju međunarodnih sporova "putem dijaloga, konzultacija i diplomacije".

Istodobno su zemlje članice izrazile zabrinutost zbog porasta "jednostranih carinskih i necarinskih mjera" koje narušavaju trgovinu u kontekstu američkih sankcija protiv Teherana zbog sukoba s tom zemljom te protiv Rusije zbog njezina sukoba s Ukrajinom.

BRICS uključuje Brazil, Rusiju, Indiju, Kinu, Južnoafričku Republiku, Egipat, Etiopiju, Indoneziju, Iran i Ujedinjene Arapske Emirate.