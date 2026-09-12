Obavijesti

News

Komentari 0
USVOJILI DEKLARACIJU

BRICS poziva na "maksimalnu suzdržanost" na Bliskom istoku

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
BRICS poziva na "maksimalnu suzdržanost" na Bliskom istoku
Foto: HANDOUT
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Deklaracija, usvojena prvog dana godišnjeg sastanka na vrhu čelnika BRICS-a u New Delhiju, uslijedila je u trenutku kada su Sjedinjene Države i Iran nastavili s uzajamnim napadima

Skupina zemalja članica BRICS-a jednoglasno je u subotu usvojila zajedničku deklaraciju u kojoj izražava "duboku zabrinutost" zbog rata na Bliskom istoku i poziva na maksimalnu suzdržanost uz zalaganje za "multilateralni pristup" koji uvažava i nacionalna stajališta.

Deklaracija, usvojena prvog dana godišnjeg sastanka na vrhu čelnika BRICS-a u New Delhiju, uslijedila je u trenutku kada su Sjedinjene Države i Iran nastavili s uzajamnim napadima nakon stanke u sukobima u većem dijelu kolovoza.

Blok BRICS je ekonomsko savezništvo Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južnoafričke Republike, Egipta, Etiopije i Indonezije, a uključuje i Iran i Ujedinjene Arapske Emirate, saveznike Washingtona, zbog čega se očekivalo da će postizanje konsenzusa o zajedničkoj izjavi biti posebno zahtjevan zadatak za domaćina - New Delhi.

"Izražavamo duboku zabrinutost zbog nastavka eskalacije napetosti na Bliskom istoku i pozivamo na maksimalnu suzdržanost kao i izbjegavanje poteza koji bi mogli dodatno pogoršati situaciju", stoji u "Deklaraciji iz New Delhija".

Njome se ponovno potvrđuje predanost zemalja članica mirnom rješavanju međunarodnih sporova "putem dijaloga, konzultacija i diplomacije".

Istodobno su zemlje članice izrazile zabrinutost zbog porasta "jednostranih carinskih i necarinskih mjera" koje narušavaju trgovinu u kontekstu američkih sankcija protiv Teherana zbog sukoba s tom zemljom te protiv Rusije zbog njezina sukoba s Ukrajinom.

BRICS uključuje Brazil, Rusiju, Indiju, Kinu, Južnoafričku Republiku, Egipat, Etiopiju, Indoneziju, Iran i Ujedinjene Arapske Emirate.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šef tvornice u koju stiže otpad iz Gospića: 'Tko će to riješiti, ako ne mi? Onečišćenja neće biti'
MIHAJLO MIRKOVIĆ ZA 24SATA

Šef tvornice u koju stiže otpad iz Gospića: 'Tko će to riješiti, ako ne mi? Onečišćenja neće biti'

Riječ je o malim količinama isključivo neškodljivog otpada koji dolazi u Koromačno, rekao nam je Mihajlo Mirković, direktor tvornice
Šokantno priznanje policije: Otišli su od zlostavljane žene, 20 minuta poslije muž ju je ubio
ZASTRAŠUJUĆI DETALJI

Šokantno priznanje policije: Otišli su od zlostavljane žene, 20 minuta poslije muž ju je ubio

U postupanju policije neposredno prije posljednjeg femicida u Slatini nisu poduzete sve radnje koje su se, s obzirom na poznate rizike, trebale provesti, izjavio je danas glavni ravnatelj policije Nikola Milina
Sretnik iz Hrvatske osvojio čak 380.000 € na Eurojackpotu!
EVO GDJE IDE DOBITAK

Sretnik iz Hrvatske osvojio čak 380.000 € na Eurojackpotu!

Dobitni listić odigran je na prodajnom mjestu Lutrije u Vukovarskoj ulici. Sretnik je odigrao dvije kombnacije i uplatio 4 eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026