'Brinu me pucnjave u Zagrebu, prestar sam ja za takav posao'

Pročelnik zagrebačkog Gradskog ureda za upravljanje hitnim situacijama Pavle Kalinić u razgovoru za Dnevnik Nove TV komentirao je pucnjave u glavnom gradu proteklih tjedana te najavio svoj odlazak s mjesta pročelnika.

Na pitanje brinu li ga pucnjave na zagrebačkim ulicama rekao je da one 'brinu svakog građanina Zagreba'.

- To brine svakog građanina grada Zagreba. Ne samo grada Zagreba, nego i Republike Hrvatske. To je prvenstveno posao PUZ-a i MUP-a. Trebalo se malo više poraditi na prevenciji, no nažalost nije. Vidimo da ima tog oružja, vidimo da ima tih dugih cijevi. Vidimo da nije odrađeno to da se povuče to oružje nakon rata koje je ostalo ilegalno - rekao je i kazao da njegov Ured može samo smirivati ljude.

Istaknuo je kako smatra da bi gradovi s više od 100.000 stanovnika trebali imati svoju policiju, ali da bi temeljna policija trebala biti bolje opremljena.

- Trebala bi policija imati i u prtljažniku od auta dodatnu opremu, tipa kacige, pancirke i duge cijevi. Mislim da bi to bilo neophodno, naravno i plinske maske, ako se dogodi nešto drugo. Mislim da je to ona osnovna oprema koju bi temeljna policija u RH morala imati sa sobom, da drži situaciju pod kontrolom koliko može, ako dođe do daljnje pucnjave, dok ne dođe interventna policija - rekao je Kalinić.

Najavio je kako u Uredu koji vodi 'neće još dugo'.

- Smatram osobno da sam prestar za to radno mjesto i smatram da na njega treba doći netko tko ima između 30 i 40 godina, maksimalno 45. Mora doći mlađa ekipa, ja mogu davati savjete. Mislim, da se pojavljujem na ulici i guram ili nešto drugo radim, mislim da je to s obzirom na boju moje kose da je to prošlo svršeno vrijeme - rekao je Kalinić i dodao kako će dalje vjerojatno na neki fakultet.