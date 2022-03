Britanac bez ratnog iskustva otišao boriti se u Ukrajinu. Brzo se vratio: 'To je samoubojstvo'

Britanac koji je otišao u Ukrajinu kako bi se borio protiv okupacije, odlučio se svega nakon nekoliko dana vratiti kući jer kako kaže da se radi o, samoubilačkoj misiji, piše Sky News.

Unatoč tome što Ben Spann nikada nije bio u vojsci i nije obiteljski povezan s Ukrajinom, odlučio je otići u tu zemlju kako bi pomogao pri njenoj obrani.

Doma je ostavio ženu i 16-godišnjeg sina.

Spann je kazao da je htio pomoći u obrani Ukrajine jer je vjerovao da je "to prava stvar", ali je kasnije priznao da je to bila "apsolutna noćna mora".

Proveo je pet dana u sigurnoj kući na zapadu Ukrajine s četiri bivša britanska vojnika. U jednom trenutku mu je specijalna ukrajinska jedinica uperila pušku u glavu, a rekao je kako je vidio tijela dva mrtva ruska vojnika postavljena na kontrolnoj točki kao upozorenje Putinovoj vojsci.

Naime, svojoj obitelji je rekao kako ide pomoći izbjeglicama u Poljskoj, a zapravo je namjeravao otići u Ukrajinu i boriti se protiv ruske vojske. Na letu prema Poljskoj susreo je četiri bivša britanska vojnika koji su imali isti plan te je odlučio s njima ući u Ukrajinu.

Nakon slijetanja u Poljsku autobusom su stigli do ukrajinske granice. Živjeli su s još nekoliko dobrovoljaca u maloj sigurnoj kući u zapadnoj Ukrajini, koja nije imala krevete ni tekuću vodu.

Nadali su se da će trećeg dana na njihovu lokaciju stići vozilo odakle su trebali preuzeti oružje, no nitko se nije pojavio. Te iste noći deset ukrajinskih specijalaca im je pokucalo na vrata i uletjelo unutra.

- Sjedili smo oko 20 do 30 minuta, u glave su nam uperili AK-47. Imali smo ruke na glavama, a oni su pretraživali kuću. Neke od nas su ispitivali - ispričao je Spann.

- Jedan iz naše grupe se odbio okrenuti i rekao specijalcima da ako ga žele upucati, neka ga gledaju u oči. Sve je to bilo nadrealno. Kada se situacija smirila, a specijalci shvatili zašto smo došli tamo, atmosfera se promijenila - dodao je.

Sljedećeg dana su krenuli u bazu kako bi pokupili oružje te na kontrolnom punktu vidjeli tijela dvojice mrtvih ruskih vojnika.

- Postavili su ih kao da sjede, imali su šešire preko lica. To je bilo upozorenje Rusima koje je nama otvorilo oči. Shvatili smo u kakvu smo stvarnost došli - kazao je Spann.

Tek petog dana Spann je kontaktirao svoju obitelj u Britaniji, a ostatak dobrovoljaca kovao je plan kako doći do zone gdje se odvijaju borbe.

- Poprilično sam se zbližio s tim dečkima. Bili smo spremni otići i boriti se te ako treba – umrijeti zajedno. U takvim se situacijama brzo povežete s ljudima. No kada sam se čuo sa ženom i sinom, vidio sam koliko ih je to pogodilo. Pitali su se je li mi uopće stalo do njih i zašto sam napravio to što sam napravio - rekao je 36-godišnjak.

- Kada su dečki odlučili otići dalje, ja sam donio odluku da se vratim na granicu - ispričao je Spann.