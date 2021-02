Oluja Darcy danas je donijela kaos u Britaniju, sa snijegom visokim do 30 centimetara i vjetrom od 80 km/h, došlo je do prometnih nesreća, otkazivanja vlakova i blokade cesta, pa je zbog toga nazvana i 'Zvijer s Istoka II'.

Veći dio Engleske i Škotske prekriven je snijegom, a temperature se u Škotskoj spuštaju i do -7 °C stupnjeva kao i 'oštro hladan' vremenski sustav donesen iz Ukrajine i Crnog mora.

Visoki snježni nanosi koje su timovi za čišćenje cesta opisali 'višima od ralica za snijeg' viđeni su u Suffolku, zbog čega su blokirane ceste, pa su neki vozači u ovoj situaciji bespomoćni. Upozorenje od nanosa snijega na snazi ​​je u istočnoj polovici Velike Britanije od jutros do srijede u ponoć, od južne obale blizu Brightona do Shetlanda kod sjeverne Škotske.

Ozbiljnije upozorenje na snazi ​​je za Essex, Kent, Suffolk, Norfolk i mali dio jugoistočnog Londona, gdje prognostičari upozoravaju na nastanak struje. Nadalje, padaline snijega do 10 centimetara biti će široko rasprostranjene, a na nekim područjima će se povećati i do 30 centimetara. Očekuje se da će najjači snijeg biti danas, a sutra i srijedu bi trebao malo popustiti.

Također postoji strah od prekida napajanja širom zemlje u narednim danima, nakon što su stanovnici Edinburgha prijavili prekide u nedjelju navečer. SP Energy Networks rekao je da je svjestan prekida napajanja u Edinburghu i Lothianima te da inženjeri rade na obnavljanju opskrbe.

Upozorenje Met Officea glasilo je kako će: 'Nakupine snijega biti visoke 10, 20, a mala šansa je i za 30 centimetara snijega na nekoliko lokacija. Vrlo snažni istočni vjetrovi s udarima od 64-72 km/h u unutrašnjosti i 80-90 km/h duž obala okrenutih sjeveroistoku također će dovesti do nanosa snijega. Tijekom ponedjeljka ujutro snijeg će biti isprekidan prije nego što će se krenuti postupno ublažavati'.

Upozorenja koja su danas na snazi ​​u Velikoj Britaniji do 14 sati glase: 'Postoji velika vjerojatnost da ceste mogu biti blokirane zbog snijega, a vjerojatno će biti i mnogih vozila i putnika koji će zapeti u snijegu. Vjerojatni su duži prekidi u napajanju i ostalim uslugama, poput plina, vode, telefona i mobitela.'

Večeras će biti još snijega širom jugoistočne Engleske, dok se na sjeveroistoku predviđa nastavak snježnih pljuskova - s vrlo hladnim kišama i pljuskovima snijega koji se očekuju u ponedjeljak na istoku i sjeveroistoku. Jugoistočna željeznica strogo je savjetovala putnike da danas ne pokušavaju putovati njezinom mrežom nakon što je najavila da će linija Maidstone East biti zatvorena zbog 'ozbiljnosti prognoze'.

Centar za cjepiva u bolnici Clacton zatvorio se rano u nedjelju, dok je Essex Partnership University NHS Foundation Trust objavio da je njegov centar za cijepljenje na stadionu Jobserve Community u Colchesteru zatvoren od 13:30 zbog snijega.

- Bit će značajnih ometajućih snježnih padalina na cijelom jugoistoku. Postoji mala šansa, posebno kod Kenta i North Downsa, da bude i do 25-30 centimetara snijega. Postoji prijetnja i od padanja snijega u kombinaciji s izuzetno jakim istočnim vjetrom. Čak i u unutrašnjosti tog područja nalet bi mogao biti 72 km/h i veći od onog na obalama. To bi moglo dovesti do značajnog nanosa snijega i očita pojava mećave - tvrdi meteorologinja Sarah Kent.

Glavni meteorolog ureda Met Paul, Paul Gundersen rekao je: 'Ujedinjeno Kraljevstvo očekuje izrazito hladno i snježno razdoblje tijekom sljedećeg tjedna, a do nedjelje će u cijeloj Velikoj Britaniji biti vrlo hladan zrak. Pljuskovi snijega će se nakupljati po istočnim područjima. Očekuje se šire rasprostranjen snijeg i mogli bismo vidjeti 5-10 cm snijega, uz mogućnost da će nekoliko mjesta imati i do 20 centimetara ili više. S ovako lošim vremenskim prilikama važno je biti u toku s najnovijim prognozama. '

Upozorenja o hladnom vremenu su na snazi ​​u cijeloj Engleskoj, a temperature širom Velike Britanije padaju kako dolazi hladni zrak, noćni mrazovi i hladnoća vjetra zbog kojih se i na dnevnim temperaturama sve smrzava.

Jučer je muškarac za kojeg se smatra da je surfao zmajem umro na plaži usred olujnog vremena. Policija iz Suffolka rekla je da smrt muškarca, kojeg su prolaznici pronašli na obali na plaži Walberswick, ne smatra sumnjivom.

Policija je priopćila kako se vjeruje da je muškarac koji je imao 50-ih godina surfao zmajem. Hitne službe pozvane su u nedjelju u 15:20 sati zbog izvještaja o zabrinutosti za muškarca koji je bio u moru. Obalna straža, Hitna pomoć istočne Engleske i policija prisustvovali su mjestu događaja. Muškarac je dobio medicinsku pomoć, ali je preminuo na mjestu događaja. Obaviješteni su njegovi najbliži rođaci.

Dr Owen Landeg, vođa Groupe, Extreme Events and Health Protection u PHE, rekao je: 'Hladno vrijeme nije samo neugodno već može imati ozbiljan utjecaj na zdravlje. Za starije ljude i one s problemima srca i pluća može povećati rizik od srčanog udara, moždanog udara i infekcija prsnog koša. Dakle, u ovom je trenutku uistinu presudno prisjetiti se i provjeriti slabe, starije susjede ili rođake, posebno one koji žive sami ili koji imaju ozbiljne bolesti. Također je korisno provjeriti imaju li dovoljno hrane i pića te bilo kakvih lijekova koji su im potrebni'.

Prošle godine KNMI - nacionalna služba za prognozu vremena u Nizozemskoj - pridružila se Met Officeu i Met Éireannu u grupi za imenovanje oluja zapadne Europe. Ostale europske zemlje koje će imenovati utjecajne oluje uključuju Francusku, Španjolsku i Portugal u jugozapadnoj Europi te Švedsku, Norvešku i Dansku u sjevernoj Europi, prenosi Daily Mail.