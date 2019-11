'Britanci vole putovati, ali Brexit nosi puno neizvjesnosti'

Aktualna neizvjesnost oko epiloga Brexita otežava predviđanja turističkih kretanja s britanskog tržišta, s kojeg će na odluke o putovanjima utjecati i snaga britanske valute te je važno kreirati kompetitivne cijene i dodatno se približiti partnerima, poručuje direktor HTZ-a Kristjan Staničić uoči svjetske turističke burze WTM idućeg tjedna u Londonu.

WTM (World Travel Market) jedan je od najvećih poslovnih turističkih sajmova u svijetu, koji će od 4. do 6. studenoga okupiti više od pet tisuća izlagača iz više od 180 zemalja, među kojima i iz Hrvatske, čiji je nositelj nastupa HTZ (Hrvatska turistička zajednica).

S obzirom na važnost britanskog turističkog tržišta i potrošnje njihovih turista u samoj UK te ukupno u svjetskom turizmu, burza WTM je za mnoge destinacije i kompanije prilika za nove suradnje i poslove, kojima se nada i Hrvatska, čiju poziciju na tom tržištu Staničić ocjenjuje stabilnom sa porastima fizičkog prometa zadnjih godina, pa tako i ove.

Fokus na Brexitu s neizvjesnosti do konačnog dogovora sa EU

"Fokus na britanskom turističkom tržištu je definitivno na Brexitu, a neizvjesnost, pa i za turizam, će biti sve dok se ne postigne konačni dogovor sa EU. S obzirom da je konačni termin Brexita pomaknut na 31. siječnja 2020. još uvijek nije moguće u cijelosti predvidjeti sve njegove implikacije na turistička kretanja do kraja ove i za iduću godinu, ali je sasvim sigurno da sve te okolnosti ne idu u prilog stvaranju pozitivne atmosfere za putovanja Britanaca u inozemstvo te će se konačni efekti tek vidjeti", kaže u razgovoru za Hinu Staničić.

Ono što se zna i što u svemu tome smatra pozitivnim za stav potrošača prema inozemnim putovanjima je što se Europska komisija u rujnu obvezala na omogućavanje neometanog zračnog prometa između Velike Britanije i članica EU-a barem do kraja listopada 2020., kao i to što Britanci ipak na putovanja gledaju kao na važnu društvenu normu te ih se ne odriču.

Na pitanje kako na to tržište utječe ovojesenski bankrot velikog touroperatora Thomasa Cooka, Staničić kaže da se gašenje te kompanije u svijetu više gleda kao neuspjeh korporativnih financija nego kao neuspjeh putničke industrije, što potvrđuje i tvrtka Hays Travel, koja je već počela s najavljenom kupovinom svih 555 Thomas Cook poslovnica, zaposlivši već i više od 400 članova bivšeg osoblja Thomas Cooka, dok ukupno planiraju spasiti 2.500 radnih mjesta.

S te strane vjeruje da će i drugi touroperatori i agencije s tog tržišta na određeni način preuzimati turiste koji su možda planirali putovati s T. Cookom, a Hrvatska kao i svake godine nastavlja blisku i intenzivnu suradnju s velikim brojem strateških britanskih partnera na promociji hrvatskih destinacija.

"Posebice su nam zanimljivi partneri koji u katalozima i ponudama imaju Hrvatsku, a u 2020. osim kroz nastupe na sajmovima planiramo i dodatno se približiti partnerima, touroperatorima i agentima kroz organizaciju radionica i posebnih prezentacija fokusirane na pred i posezonu. Pritom smo detektirali i da s neovisnim agentima možemo još bolje raditi na upoznavanju naše raznolikost i bogate ponude izvan ljetnih mjeseci", otkriva Staničić, kao i da planiraju ulaganja na tom tržištu zadržati na ovogodišnjoj razini.

I u 2020. oko 27 milijuna ulaganja u promociju i marketing na britanskom tržištu

"U 2018. smo u to tržište uložili oko 27 milijuna kuna, što je razina ulaganja i u ovoj godini, dok ćemo za 2020., uslijed promjene turističkih zakona i drugačije raspodjele prihoda po osnovi turističke pristojbe i članarine, nastojati zadržati istu tu razinu ulaganja na tom za nas važnom tržištu", iznosi Staničić.

Komentirajući pak što su neke zemlje poput Portugala, Španjolske i Turske već povećale proračune za promociju za to tržište za 2020., ističe da je to i očekivano ako se ima u vidu udjel Britanaca u njihovim ukupnim turističkim prometima.

Primjerice, Britanci su u osam mjeseci 2019. u stranim turističkim dolascima u Španjolskoj činili udjel od 22 posto, čime su za tu zemlju i najjače strano emitivno tržište, a slično je i sa Portugalom, gdje Britanci čine oko 15 posto ukupnog stranog prometa i također su tržište broj jedan.

"Ako znamo da su brojni touroperatorski i hotelski sustavi tih zemalja snažno vezani za britansko tržište, što se može reći i za veliki dio zrakoplovnih prijevoznika, jasno je da će nacionalne turističke organizacije i poslovni sustavi učiniti dodatne napore kako ne bi došlo do veće degradacije prometa s tog tržišta, što ne u kratkom roku niti jednostavno kompenzirati s drugih tržišta. U Turskoj su pak britanski turisti na trećem mjestu prema ukupnim dolascima i to je također razlog za dodatna ulaganja u tržište, s time da se Turska nakon dvije odlične sezone sada ponovno s recentnim izazovima u okruženju suočava s opasnošću degradacije imidža te će to sigurno nastojati 'neutralizirati' dodatnim akcijama", komentira Staničić.

U 2019. hrvatski turizam s porastima s britanskog tržišta

U dosadašnjem dijelu 2019., do pred kraj listopada, s britanskog tržišta došlo je gotovo 900 tisuća turista, koji su ostvarili 4,6 milijuna noćenja, što je za 5 odnosno 4 posto više nego u istom razdoblju 2018. Još uvijek nepotpuni podaci za listopad pokazuju pak rast dolazaka od 13 posto i noćenja od 9 posto, što će, kako očekuje Staničić, dodatno poboljšati konačni rezultat ove godine.

"Važan je i 9 postotni porast broja zrakoplovnih putnika, na 1,3 milijuna, između Hrvatske i UK od siječnja do kraja kolovoza ove godine, u čemu je zanimljivo da taj broj predstavlja 16 posto ukupnog osmomjesečnog putničkog prometa hrvatskih zračnih luka. Takav rast je i posljedica povećanja broja avio linija kojih je u ovogodišnjem ljetnom rasporedu letenja bilo 12 više nego u lanjskom ljetnom redu letenja", ističe direktor HTZ-a.

Najviše putnika u Hrvatsku iz UK-a dolazi sa touroperatorima Jet2 i TUI, koji to svake godine i povećavaju, a raste i udjel prometa individualaca s tog tržišta nauštrb organiziranog segmenta. Prema podacima sustava eVisitor, u dosadašnjem dijelu 2019. organizirani promet iz Britanije imao je udjel od 47 posto u noćenjima te od 40 posto u dolascima, dok su ostalo činili oni koji su došli u individualnoj organizaciji.

