Britanska zvijezda u Zagrebu: 'Puno zlostavljača uspjelo je izbjeći pravdi, ali...'

Moćni muškarci, raskalašene zabave, filmski i reklamni setovi, položaj moći i novac. Sve je to recept za iskorištavanje pozicije da bi se podređene iskoristilo za nepoćudne radnje. Većinom su to, nažalost, djevojke koje tek stupaju u radne odnose i traže svoje mjesto pod svjetlima reflektora. Seksualno iskorištavanje i uznemiravanje ne poznaje granice, prve su o tome progovorile glumice u Hollywoodu, a potom se #MeToo proširio svijetom. Došao je i do Hrvatske pa smo mjesecima čitali o slučajevima zlostavljanja na fakultetima, setovima i u poslovnom okruženju.

Britanska novinarka Yomi Adegoke to je iskoristila kao inspiraciju za roman 'Lista', tematizirajući toksičnost milenijalske digitalne kulture i društvenih mreža. Radnja romana prati poznati medijski par Olu i Michaela koji se upravo treba vjenčati, no njihov se odnos nađe pred golemim izazovom kad se Michaelovo ime pojavi na anonimnom popisu seksualnih predatora objavljenom na internetu. Roman je odmah po izlasku postao bestseler, a nedavno ga je u prijevodu Krešimira Međerala Sučevića objavio nakladnik Fraktura.

- Željela sam pisati o fenomenu anonimnih lista tamo negdje 2017., ali tada je to bilo možda prerano. Tek se počelo razgovarati o tome da muškarce zlostavljače treba pozvati na odgovornost, pa nisam željela biti remetilački glas u toj ranoj fazi. A kad je došao lockdown odlučila sam se ponovno pozabaviti tom temom. U to su vrijeme svih drugi kod kuće kuhali, a ja ne znam kuhati pa sam umjesto toga morala raditi nešto drugo - rekla je za Express Adegoke.

Ideja za knjigu došla je na samom početku #MeToo pokreta.

- Izvorno sam “Listu” planirala napisati kao novinski članak. Ideju sam dobila dosta rano, u vrijeme rasprava o #MeToo pokretu. Tada su se na internetu dijelili deseci anonimnih popisa na kojima su se nalazila imena muškaraca optuženih za seksualna zlostavljanja žena. Moja prvotna reakcija bila je: gdje ima dima ima i vatre. Ako si optužen za nešto onda je to obično zato što si nešto i napravio. Međutim, shvatila sam da to nije tako jednostavno. Bilo je jasno zašto je taj proces pokrenut - žrtve zlostavljanja, uglavnom žene, pokrenule su ga jer su ih iznevjerile institucije koje su ih trebale štititi: policija, pravni sustav, odjeli za ljudske resurse. Puno zlostavljača uspjelo je izbjeći pravdi. Ipak, kao novinarka bila sam sve više svjesna kako je jednostavno proširiti lažne vijesti, i kako je lako povjerovati u ono što vidiš online. Premda je ta rasprava bila vrlo neugodna, smatrala sam da se treba voditi. Pomislila sam, zašto ne bih pisala o tome kroz fikciju? Jedna moja prijateljica kaže da se kad pišeš publicistiku baviš činjenicama, a kad pišeš fikciju baviš se istinom. Smatrala sam da kroz fikciju mogu napisati emocionalno istinitiju priču - govori.



Adegoke gostuje na ovogodišnjem izdanju Festivala svjetske književnosti koji se održava u Zagrebačkom kazalištu mladih. S njom će razgovarati književnica Ivana Bodrožić.

