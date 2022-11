Brkić o šeiku: S obzirom na posao kojim se bavi, njemu nije u interesu strateški razvoj

Prodaju Fortenove šeiku Alketbiju u Dnevniku HTV-a komentirao je i ekonomski analitičar Luka Brkić koji je rekao da su Vlada i hrvatske obavještajne službe trebale znati nešto o cijelom poslu, zbog strateške važnosti Fortenove.

POGLEDAJTE VIDEO

- Odnosno u ovom konkretnom slučaju, Ministarstvo financija koje je taj nadzorni organ i u praćenju provođenja sankcija. Da nije riječ o sankcijama, o tom novom okviru, ove priče uopće ne bi bilo. Privatna kompanija, u koju ulazi neki investitor, fondovi rizičnog kapitala, on želi napraviti to što želi. U tom smislu bi sve bilo izvedeno lege artis. Međutim, ako se samo prisjetimo da je lex Agrokor bio zakon o strateški važnoj kompaniji, ako je proizvodnja hrane strateška grana, ako je ekonomska sigurnost nacionalna sigurnost, ako to sve jest i još pridodamo da je kod ovakve vrste privatnog kapitala koji dolazi kratkoročno zbog zarade, tzv. portfolio investicija, i ne potiče održivi ekonomski rast, tu ima dovoljno argumenata, onda ovo definitivno moramo smjestiti u kontekst nacionalne sigurnosti - kaže Brkić.

Komentirao je kako je ovo kompleksna priča, financijski i pravno i da odgovori ne mogu biti jednoznačni bez relevantnih informacija. Dodaje kako je sjedište kompanije u Nizozemskoj i ona može izdati odobrenje umjesto Ministarstva financija.

- Kad je riječ o Hrvatskoj, samo je o tome trebao biti obaviješten i hrvatski nadzorni mehanizam - rekao je i dodao kako smatra da se odobrenje ne može dati retroaktivno.

- Osim ako se nećemo držati onoga "da je u politici sve moguće". Treba podsjetiti da je Hrvatska inzistirala na produljenju do 31. listopada i da ga je dobila, kao izuzetak, i indikativno je da je to provedeno baš 31. listopada - zadnji dan koji je taj okvir sankcija dozvoljavao - poručio je.

Na pitanje što zanima ulagača kao što je šeik Saif Alketbi - strateški razvoj kompanije ili komadanje pa brzo prodavanje - odgovorio je kako je to fundamentalno pitanje.

- U suštini imamo dvije vrste investicija. Portfolio investicije u koje ulaze i fondovi rizičnog kapitala, u njih se ulazi i mijenja vlasnička struktura kako bi je "raskomadao". Grubo je reći, ali definitivno ima kratkoročni interes. On vrlo brzo bježi ako dođe do nekih šokova i onda imate bijeg kapitala, odljev, a istovremeno gubite političku kontrolu. Druga vrsta investicije su direktne strane investicije koje su dugoročnog karaktera, dovode u zemlju kapital, inovaciju, tehnologiju, tržište, zapošljavaju radnu snagu, domaću, osposobljavaju je s novim vještinama, znanjima. Takve bi investicije po mom sudu trebale bez problema prelaziti međunarodne granice. Ovu, u ovom slučaju, prvu vrstu investicije po mom sudu ne bi trebalo raditi - pogotovo za ekonomije u nastajanju, nedovoljno razvijene zemlje. Za zemlje kao što je Hrvatska to može predstavljati veliki problem i nemate alata da na to odgovorite. Prema mom skromnom sudu, trebalo bi se vratiti na neku vrstu Bretton Woods monetarnog financijskog standarda - istaknuo je Brkić te komentirao navodno pismo u kojem kaže da će ući u kompaniju, donositi strateške odluke te čak kompaniju izvesti na burzu.

- To može biti istinito. No s obzirom na to da se bavi poslom kojim se bavi, njemu nije interes nikakav strateški razvoj te kompanije, dugoročno, jer se on tim poslom naprosto ne bavi. Na kraju krajeva i Sberbank je ušao u priču, u vlasničku strukturu jer nije mogao naplatiti svoja potraživanja od preko milijardu eura, ali već tada s najavom da će izaći. Jer banke se očito ne bave poljoprivrednom proizvodnjom - rekao je.

Najčitaniji članci