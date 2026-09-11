Brnjac odgovorila Bosancu: 'Nije točno da HDZ ne želi raspravu o ilegalnom otpadu'

Nije točno da EPP, odnosno HDZ ne želi da se u Europskom parlamentu razgovara o ilegalnom otpadu, odgovorila je Nikolina Brnjac kolegi Gordanu Bosancu.

- Upravo suprotno, EPP tu temu sustavno stavlja na europski stol već kroz dva mandata, a u svibnju prošle godine, upravo na inicijativu EPP-a u Europskom parlamentu održana je rasprava o zajedničkom europskom pristupu borbi protiv organiziranog okolišnog kriminala - rekla je Brnjac i dodala da je posebni fokus bio na prometu opasnog otpada.

Dodala je i kako EPP smatra da ovom problemu treba pristupiti kao problemu cijele Europske unije.

- Naravno da će slučaj Gospić biti dio te rasprave jer je bitno da se ovakav kriminal ne dogodi nigdje u Hrvatskoj niti bilo gdje drugdje u Europskoj uniji - zaključila je Brnjac.