Obavijesti

News

Komentari 0
EVO ŠTO KAŽE

Brnjac odgovorila Bosancu: 'Nije točno da HDZ ne želi raspravu o ilegalnom otpadu'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Brnjac odgovorila Bosancu: 'Nije točno da HDZ ne želi raspravu o ilegalnom otpadu'
Zagreb: Konferencija za medije EU zastupnice Nikoline Brnjac | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

EPP tu temu sustavno stavlja na europski stol već kroz dva mandata, rekla je...

Nije točno da EPP, odnosno HDZ ne želi da se u Europskom parlamentu razgovara o ilegalnom otpadu, odgovorila je Nikolina Brnjac kolegi Gordanu Bosancu. 

- Upravo suprotno, EPP tu temu sustavno stavlja na europski stol već kroz dva mandata, a u svibnju prošle godine, upravo na inicijativu EPP-a u Europskom parlamentu održana je rasprava o zajedničkom europskom pristupu borbi protiv organiziranog okolišnog kriminala - rekla je Brnjac i dodala da je posebni fokus bio na prometu opasnog otpada. 

U ZEMLJI SINKOPE Za otpad je HDZ trebao smijeniti ljude, a ne to prekriti novim propisom
Za otpad je HDZ trebao smijeniti ljude, a ne to prekriti novim propisom

Dodala je i kako EPP smatra da ovom problemu treba pristupiti kao problemu cijele Europske unije. 

- Naravno da će slučaj Gospić biti dio te rasprave jer je bitno da se ovakav kriminal ne dogodi nigdje u Hrvatskoj niti bilo gdje drugdje u Europskoj uniji - zaključila je Brnjac. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
TEORIJE ZAVJERE O 9/11 Srušili 'Blizance' supertermitom, tijelo Bin Ladena je smrznuto...
25 GODINA OD NESREĆE

TEORIJE ZAVJERE O 9/11 Srušili 'Blizance' supertermitom, tijelo Bin Ladena je smrznuto...

Nebodere su srušili supertermitom, Pentagon je pogodila raketa, ne avion. Tijelo Bin Ladena su smrznuli, a na snimkama nisu avioni, već hologrami. Razotkrili smo sve teorije zavjere
Učenik izboden u zagrebačkoj školi. Šef KBC-a: 'Nije još uvijek pri svijesti. Majka je uz njega'
IZ MINUTE U MINUTU

Učenik izboden u zagrebačkoj školi. Šef KBC-a: 'Nije još uvijek pri svijesti. Majka je uz njega'

U zagrebačkoj srednjoj školi u naselju Voltino u jutarnjim satima došlo je do velikog incidenta. Učenik je nožem, ozlijedio učenika i djelatnicu škole. Pod nadzorom je policije
Šincekove upute za otpad: 'Zvat će te Paško, sve smo dogovorili.' 'Sve će se prekriti kamenom.'
TAJNI RAZGOVORI O BENKOVCU:

Šincekove upute za otpad: 'Zvat će te Paško, sve smo dogovorili.' 'Sve će se prekriti kamenom.'

Uskok je slušao i Paška Dodića • Izvor blizak Ciosu tvrdi da ništa nije bilo sumnjivo jer su Šinceki imali dozvole • Pronađen i medicinski otpad

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026