Kontejnerski brod Ever Given koji je u ožujku blokirao Sueski kanal napustio je u utorak ujutro egipatske vode nakon inspekcije u luci Port Said, objavio je upućeni izvor.

Aplikacija za praćenje brodova MarineTraffic prikazala je Ever Given u Sredozemnom moru sjeverno od egipatske obale.

Jedan od najvećih kontejnerskih brodova na svijetu nastavlja plovidbu prema Rotterdamu, 112 dana nakon što je zapeo poprečno u kanalu na šest dana i prekinuo globalnu trgovinu.

Brod je 7. srpnja napustio lokaciju na kojoj je bio usidren više od tri mjeseca nakon što su vlasnik i osiguravatelji postigli sporazum o naknadi štete s kanalskim vlastima.

Uprava Sueskog kanala tražila je više od 900 milijuna dolara odštete za spasilačku operaciju i druge gubitke, a iznos je kasnije spušten na 550 milijuna dolara.

Brod nije smio otići sve dok nije postignuta nagodba japanskog vlasnika Shoei Kisen i osiguravatelja s kanalskim vlastima, koje su objavile nakon sklopljenog sporazuma da brod smije isploviti 7. srpnja.