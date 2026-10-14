Brod potonuo blizu Hormuškog tjesnaca, plutaju kontejneri...

Kontejnerski brod GFS Pride pod zastavom Singapura potonuo je blizu Hormuškog tjesnaca, a morem plutaju kontejneri, rekli su u srijedu izvori. Radi se o kontejnerskom brodu srednje veličine, čiji maksimalni kapacitet iznosi 2.824 TEU-a.

"Trgovački brod GFS Pride potonuo je, a kontejneri plutaju morem. Brodovima se savjetuje oprez”, navodi se u navigacijskom upozorenju pakistanskog hidrografskog ureda od 14. listopada.

Potonuće GFS Pridea drugi je takav incident otkako je 28. veljače počeo rat između Sjedinjenih Država i Irana, prema podacima Međunarodne pomorske organizacije (IMO), agencije Ujedinjenih naroda za pomorstvo.

🚢The container Ship GFS PRIDE, belonging to the Islamic Republic of #Iran's Navy (#IRIN) and reportedly damaged (or detonated by a mine) while navigating a route not authorized by #Iran near the #Omani coast of the #StraitofHormuz, sank today. Local fishing boats from #Oman and #Iran are now gathering in the area, and people are attempting to salvage the contents of the containers. — Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) October 14, 2026

U odvojenom incidentu, brod za prijevoz rasutog tereta Cape Dao pod zastavom Antigve i Barbude počeo je tonuti blizu tjesnaca nakon što je 23. rujna pogođen projektilom, rekli su izvori.

Tvrtka Peonies Shipmanagement FZE sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koja upravlja brodom, nije odmah odgovorila na Reutersov upit za komentar.

Britanska skupina za upravljanje pomorskim rizicima Vanguard objavila je u srijedu da Cape Dao tone nakon neuspješnog pokušaja spašavanja.

Iran primjenjuje nove taktike za napade na brodove koji plove Hormuškim tjesnacem kako bi održao visoke cijene nafte i utjecao na izbore za američki Kongres u studenome, rekli su Reutersu dvojica visokih iranskih dužnosnika.