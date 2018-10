Brodograditelj Baltazar: 'Šest sam godina gradio svoj brod'

Nisam ga gradio za turiste, nego za obitelj i prijatelje. Ove zime planiram postaviti četiri kabine s tušem i urediti salon s kuhinjom. Ispričao nam je to svestrani Dragan Janković zvani Baltazar (66) iz Musaleža kraj Poreča, kojemu je trebalo čak šest godina da potpuno sam sagradi željezni brod Albatros.

- Nije bilo dana ili noći, pa čak i praznika, a da Baltazar nije rezao i savijao velike limene ploče koje je zbog cijene nabavljao u Srbiji, a potom sam vario i dodatno oblikovao kako bi sve bilo savršeno. Izrađivao je i posebne patente i brave za vrata kako morska voda i kišnica ne bi procurili u unutrašnjost.

Također sam i bez ičije pomoći po cijelom brodu je proveo struju te ugradio cijevi za vodu koje je spojio s pumpama. Bilo je tu zaista mnoštvo neprespavanih noći. No barem se znalo gdje je i što radi. A radio je neprekidno. Taman kad misliš da je nešto gotovo, on bi to mijenjao i doveo do toga da funkcionira perfektno i bez pogreške - priča nam Draganov sin Dani, koji je ponosan na oca i njegovo postignuće.

Ličilac, staklar, automehaničar...

Svestrani majstor Dragan je u Uljaniku radio kao tokar i dao otkaz.

- Kasnije sam bio ličilac, zatim staklar, a onda sve to ostavio iza sebe i 20 godina bio automehaničar - kaže nam vrsni majstor koji se bavio i izradom eksluzivnih dodataka za motocikle od inoksa, a gradio je i trokolice.

Foto: Ivan Grgat/24sata Dragan dodaje da mu je ideja da sagradi brod došla spontano.

- Želja mi je bila da u starijoj dobi uživam u plovljenju morem. Za kupiti novo ili polovno plovilo trebalo je izdvojiti puno novca, pa sam ga eto odlučio sam napraviti kako bih uštedio - kaže Dragan.

Na pitanje koliko ga je sve to stajalo, samo je odmahnuo rukom. Uz osmijeh objašnjava kako nije u šoldima sve.

- Vrijedi negdje oko 200.000 tisuća eura u sadašnjem stanju - objašnjava Baltazar.

Foto: Ivan Grgat/24sata Iako brodovi poput njegova na internetu mogu doseći cijenu i do 600.000 eura, Dragan ne razmišlja o prodaji. Brod ima dva motora koje je Dragan izvadio iz potonulog broda i potpuno ih obnovio. Svaki od njih ima 175 KS. Plovilo je dugačko 11,5 metara i teško 13,5 tona.

- Na proljeće, kad bude gotova i unutrašnjost, sve će biti spremno za dužu, pravu plovidbu. Na palubnoj provi moram srediti sunčalište i na krmi postaviti tapecirane klupe za uživanje u piću i klopi. Već sam postavio rezervoare od više od tisuću litara za benzin i pitku vodu. Još moram dodati i roštilj - otkrio nam je porečki brodograditelj Baltazar, koji je svoju željeznu ljepoticu gradio u industrijskoj zoni kraj Kaštelira.