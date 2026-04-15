Već punih 46 dana traje rat u Iranu. U Washingtonu je održana prva runda razgovora između Izraela i Libanona, dok SAD istodobno otkriva detalje pomorske blokade Irana, a Teheran poručuje da će je zaobići trgovinom preko svojih granica. Napetosti dodatno rastu nakon što je teretni brod pogođen projektilima u Omanskom zaljevu, Kina zaprijetila protumjerama zbog američkih poteza
Brodovi prolaze Hormuzom: EU planira vojnu misiju u tjesnacu
Svjetska banka planira do 100 milijardi dolara pomoći za Bliski istok
Svjetska banka mogla bi osigurati između 80 i 100 milijardi dolara financijske pomoći za zemlje teško pogođene ratom na Bliskom istoku u razdoblju od oko 15 mjeseci, izjavio je u utorak predsjednik te multilateralne razvojne institucije Ajay Banga.
Od tog iznosa, između 20 i 25 milijardi dolara bilo bi dostupno putem mehanizma za odgovor na krize, koji zemljama omogućuje korištenje do deset posto već odobrenih sredstava u okviru postojećih programa.
Dodatnih 30 do 40 milijardi dolara moglo bi se osigurati prenamjenom sredstava iz postojećih programa, napomenuo je Banga.
Ako se sukob nastavi i nakon tog razdoblja, Svjetska banka morat će pronaći dodatne izvore financiranja kako bi dosegnula cilj od 80 do 100 milijardi dolara, rekao je Banga na događaju koji je organizirao Bretton Woods Committee.
Američka blokada slabo utjecala na promet u Hormuškom tjesnacu
Prvi dan američke blokade brodova koji se zaustavljaju u iranskim lukama nije mnogo utjecao na promet u Hormuškom tjesnacu u utorak, pri čemu je najmanje osam brodova, uključujući tri tankera povezana s Iranom, prošlo kroz prolaz, pokazuju podaci o pomorskom prometu, javlja Reuters.
Američki predsjednik Donald Trump je blokadu najavio u nedjelju nakon što mirovni pregovori u Islamabadu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana nisu uspjeli dovesti do sporazuma
Blokada je stvorila dodatnu nesigurnost za brodare, naftne kompanije i osiguravajuća društva. Sadašnji promet predstavlja tek djelić od preko 130 svakodnevnih prolazaka prije početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. veljače, kazali su izvori iz industrije u utorak.
"Tijekom prva 24 sata nijedan brod nije prošao kroz američku blokadu", objavilo je američko Središnje zapovjedništvo na društvenoj platformi X, dodajući da je šest plovila poslušalo naredbu američkih snaga da se okrenu i vrate u iransku luku.
Tri broda povezana s Iranom koja su prošla kroz tjesnac nisu plovila prema iranskim lukama te se blokada na njih ne odnosi.
Tanker "Peace Gulf", koji plovi pod zastavom Paname, plovi prema luci Hamrija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pokazuju podaci londonske burze LSEG.
Brod u pravilu prevozi iranske naftne derivate u luke na Bliskom istoku, koje ne pripadaju Iranu, radi izvoza u Aziju, pokazali su podaci analitičke tvrtke Kpler.
Prije toga su dva tankera pod američkim sankcijama prošla kroz uzak tjesnac.
Tanker "Murlikishan" je na putu prema Iraku kako bi 16. travnja preuzeo loživo ulje, prema Kpleru. Brod, ranije poznat kao "MKA", prevozio je rusku i iransku naftu.
Drugi tanker "Rich Starry" mogao bi biti prvi koji je prošao kroz tjesnac te izašao iz Perzijskog zaljeva otkako je započela blokada, prema podacima LSEG-a i Kplera.
Protiv tankera i njegovog vlasnika, brodarske tvrtke "Shanghai Xuanrun Shipping Co", SAD je uveo sankcije zbog poslovanja s Iranom. Reuters nije mogao odmah stupiti u kontakt s tvrtkom radi komentara.
"Rich Starry" je u kineskom vlasništvu, članove posade čine kineski državljani, prevozi oko 250.000 barela metanola, a teret je ukrcao u luci Hamrija, prema podacima.
Kinesko ministarstvo vanjskih poslova je u utorak reklo da je američka blokada iranskih luka "opasna i neodgovorna", upozoravajući da će samo povećati napetosti. Ministarstvo nije spomenulo prolaze li kineski brodovi kroz tjesnac.
'Malo prometa u dogledno vrijeme'
Pet drugih brodova je prošlo kroz tjesnac otkako je blokada započela u 16 sati u ponedjeljak. Riječ je o dvama tankerima s kemijskim proizvodima i plinom, dvama brodovima s rasutim teretom i teretnom brodu "Ocean Energy" koji je pristao u iranskoj luci Bandar Abas.
Prema obavijesti američke vojske za moreplovce, u koju je uvid imao Reuters, humanitarne pošiljke će biti izuzete iz blokade.
"Sjedinjene Države ne trebaju blokirati svaku vrstu brodova ili ući u Hormuški tjesnac. One mogu provoditi sporadičnu blokadu", kazao je profesor politologije Fabrizio Coticchia sa sveučilišta u talijanskoj Genovi.
"Brodovi neće biti napadani, već preusmjeravani", kazao je Coticchia, dodajući da će američki ratni brodovi biti raspoređeni ispred tjesnaca u Omanskom zaljevu.
Premda se cijena osiguranja za brodove nije povećala od početka blokade, ona i dalje predstavlja dodatne tjedne troškove u iznosu od više stotina tisuća dolara, pri čemu procjenitelji rizika svakih 48 sati revidiraju pokriće osiguranja, tvrde izvori iz industrije.
"Povratak u 'normalnost' na Bliskom istoku se sada čini daljim nego prije tjedan dana, a naročito s obzirom na to da je američka mornarica započela blokadu", kazala je tvrtka za posredovanje između brodara i naručitelja prijevoza BRS u izvješću.
"Očekuje se da će biti malo ili nimalo komercijalnog prometa u tjesnacu u dogledno vrijeme".
SAD i Iran bi uskoro mogli nastaviti pregovore unatoč američkoj blokadi
Pregovori o okončanju rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogli bi se nastaviti tijekom naredna dva dana, kazao je u utorak američki predsjednik Donald Trump, nakon što je neuspjeh pregovora tijekom vikenda potaknuo Washington da uvede blokadu iranskih luka.
Dužnosnici zemalja Perzijskoga zaljeva, Pakistana i Irana također su kazali da bi se predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogli vratiti u Pakistan kasnije ovog tjedna premda je jedan viši iranski izvor kazao da datum još nije određen.
"Trebali biste tamo ostati, stvarno, jer bi se nešto moglo dogoditi tijekom sljedeća dva dana, a mi smo skloniji otići tamo", kazao je Trump u intervjuu za New York Post.
Premda je američka blokada dovela do gnjevnih poruka Teherana, naznake da bi se diplomatska komunikacija mogla nastaviti pomogle su primiriti tržišta nafte, čija je cijena u utorak pala ispod 100 dolara po barelu.
Pregovori između dvije suparničke zemlje, na najvišoj razini od islamske revolucije 1979., završili su bez napretka u Islamabadu, što je dovelo u pitanje opstanak dvotjednog prekida vatre koji traje još tjedan dana.
Otkako su Sjedinjene Države i Izrael započeli rat 28. veljače, Iran je gotovo potpuno zatvorio Hormuški tjesnac za skoro sva plovila osim vlastitih, rekavši da će prolaz biti dopušten samo uz iransku kontrolu i plaćanje naknade. Oko petine svjetske nafte i plina je ranije prolazilo kroz uzak tjesnac, piše Reuters.
Američka vojska je zauzvrat rekla da je u ponedjeljak počela blokirati brodove koji se zaustavljaju u iranskim lukama. Teheran pak je zaprijetio da će gađati ratne brodove koji prolaze kroz tjesnac te da će napadati luke susjednih zemalja u Perzijskom zaljevu.
Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) je reklo da je u blokadu iranskih luka uključeno preko 10.000 pripadnika vojske, više od desetak ratnih brodova te deseci zrakoplova.
"Tijekom prva 24 sata, nijedan brod nije prošao kroz američku blokadu, a šest trgovačkih plovila je poslušalo naredbu američkih snaga da se okrenu i ponovo uđu u iransku luku u Omanskom zaljevu", objavio je CENTCOM u priopćenju na društvenoj platformi X. Podaci o pomorskom prometu pokazuju da je blokada slabo utjecala na promet u Hormuškom tjesnacu u utorak te da je najmanje osam brodova prošlo kroz njega.
Najnovije napetosti su globalnu energetsku sigurnost i opskrbu naftnim derivatima učinili još neizvjesnijima.
Međunarodni monetarni fond je snizio procjenu rasta svjetskog gospodarstva te kazao da će ono biti na rubu recesije ako se sukob pogorša i cijena nafte ostane iznad 100 dolara po barelu 2027.
Primirje se uglavnom održalo tijekom prvog tjedna unatoč oštrim porukama obiju strana. Glasnogovornik iranske vojske je američke restrikcije na međunarodnu plovidbu nazvao "piratstvom", a Trump je rekao da je iranska mornarica "posve uništena" te da joj je preostao tek manji broj "brodova za brze napade".