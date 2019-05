Brodska linija povezuje Rijeku, otoke Krk, Rab, Pag te Zadar

Od 15. lipnja pa do 15. rujna svaki dan prometovat će brzobrodska putnička linija na relaciji Rijeka – Zadar, te će povezivati otoke Krk, Rab i Pag. Ovo je prva brzobrodska linija, ujedno jedina i najbrža, koja na ovakav način povezuje Zadar i Rijeku te otoke.

Ova nova linija sigurno će doprinijeti obogaćivanju turističke ponude Dalmacije i Kvarnera, ali i povezivanju otoka, jer otoci Krk, Rab i Pag na ovakav način nikad nisu bili povezani, niti međusobno niti s kopnom.

Nositelj ideje i pokretač linije je tvrtka GV Line Iadera iz Zadra sa višegodišnjim iskustvom u plovidbi na državnim linijama. Direktor Dražen Montana je došao na ideju uslijed mnogobrojnih upita kako najbrže doći iz Zadra do Raba ili iz Zadra do Krka.

„Teško je na to odgovoriti, pogotovo kada ćete za takvo putovanje morati potrošiti cijeli dan. Nekada davno su postojale klasične brodske ili trajektne linije no, isplovljavalo se navečer, plovilo noću, a putovanje od Rijeke do Zadra je trajalo 8 sati. Brzobrodska linija nije postojala.” objašnjava Dražen Montana te dodaje:

„Upravo je od te činjenice krenula ideja – ponovno morskim putem povezati Dalmaciju i Kvarner. Dakle, uvesti brzobrodsku liniju domaćem stanovništvu, a stranim gostima ponuditi ugodan i jednostavan način dolaska do željene destinacije na ruti. Osim toga, linija će obogatiti i turističku ponudu s obzirom da plovi svakodnevno u oba smjera, a pristaje i na našim prekrasnim otocima Krku, Rabu i Pagu, pa stoga nudi i mogućnost jednodnevnog posjeta nekoj od destinacija na ruti linije“.

Linija će voziti svaki dan od 15.6. do 15.9. na relaciji Rijeka – Krk – Rab (Lopar) – Pag (Novalja) - Zadar te natrag. Od Zadra do Rijeke (ili obratno) će se moći doći za samo 4 sata, a cijena karte je 190 kn. Linija je odlična i za jednodnevne izlete na Krk, Rab i Pag i prekrasne plaže otoka, jer je povratak isti dan. Primjerice za izlet iz Rijeke na Krk, cijena karte je 80 kn, a vožnja traje nešto manje od sat vremena. Raspored plovidbe kao i svi detalji nalaze se na web stranici https://gv-zadar.hr/ gdje se mogu kupiti karte.

180 putnika moći će udobno putovati u klimatiziranom prostoru broda Melita. Putnicima će na raspolaganju biti wi-fi, a moći će se osvježiti sokovima ili kavom te zasladiti grickalicama. Prevesti se mogu i bicikli, ali broj je ograničen pa najbolje da se u tom slučaju kontaktira ured tvrtke.