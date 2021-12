Broj umrlih u najtežim poplavama u Maleziji u nekoliko godina porastao je na 27 u srijedu, dok je operacija čišćenja ubrzana, a stanovnici procijenjuju štetu uzrokovanu katastrofom.

Oko 65.000 ljudi je evakuirano, uglavnom u Selangoru i Pahangu, prema lokalnim medijima.

Dani kišnih bujica uzrokovali su poplavljivanje rijeka tijekom vikenda, potapanje gradova i odsijecanje glavnih cesta, prisiljavajući desetke tisuća ljudi da bježe iz svojih domova.

Selangor, najgušće naseljeno malezijsko područje i najbogatija savezna država, u kojoj se nalazi glavni grad Kuala Lumpur, jedno je od najpogođenijih područja.

Mnogi su u glavnom gradu Shah Alamu teško pogođene savezne države Selangor ostali zatočeni u svojim domovima danima, gotovo bez imalo hrane, prije nego što su evakuirani na čamcima u kaotičnoj spasilačkoj operaciji.

"Zapravo smo sve izgubili - naše aute, našu kuću. Sve je otišlo", rekao je Chan Yung, koji je evakuiran u Shah Alamu.

"Nadamo se da će nam vlada dati neku podršku."

Voda se polako povlači, a vlasti kažu da će se proces ubrzati nakon što je popravljena slomljena brana, koja kontrolira protok vode u obližnju rijeku.

Broj umrlih popeo se na 27 - 20 u Selangoru i sedam u istočnoj saveznoj državi Pahang, prema državnoj novinskoj agenciji Bernami.

S obzirom na to da se još ljudi vodi kao nestalo, očekuje se da taj broj poraste.

Ova nacija jugoistočne Azije svake je godine tijekom sezone monsuna pogođena poplavama, od studenog do veljače, no one tijekom vikenda bile su najgore od 2014. godine.

Globalno zatopljenje povezuje se sa sve gorim poplavama.

Zbog toga što toplija atmosfera sadrži više vode, klimatske promjene povećavaju rizik i intenzivnost poplavljanja od ekstremnih padalina.