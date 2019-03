Brži od rokova: Zabiju čak tri stupa od 200 tona svakog dana

Makadamska cesta usječena između dva kamena brda, kad se uredi, bit će ulaz s magistrale na jedan od najimpresivnijih hrvatskih mostova.

Na gradilištu Pelješkog mosta bili smo u srijedu, a tijekom posjeta uvjerili smo se da se radi punom parom. Svake dvije sekunde čuo se udarac koji je odzvanjao Malostonskim zaljevom. Hidraulični čekić divovskog broda Xiong Cheng 1 zabijao je oko 200 tona tešku cijev u morsko dno.

Foto: Željko Hladika/24sata Xiong Cheng 1 je najveći brod platforma na svijetu. Uskoro stiže još jedan manji

Nakon 400 metara vožnje prema gradilištu mosta ispred nas se pojavilo košarkaško igralište. Bilo je prazno, s obzirom na to da je kineskim radnicima bilo radno vrijeme. No kako nam kažu u Hrvatskim cestama, Kinezima je običaj sagraditi sportski teren kako bi se zaposlenici mogli rekreirati nakon posla. Vrijeme će im brže proći, a vjerujemo da će biti i u formi. Nedaleko od terena smjestili su prvi niz kontejnera u kojima se nalazi upravna zgrada gradilišta. Osim ureda voditelja projekta, tu su smješteni Hrvati koji rade na projektu te su ondje prostori za sastanke. Prostore su, kažu, naslijedili od prošlih vlasnika koji su prvi radili na neuspješnoj gradnji ovoga mosta.

- Popravili smo klime i opremili prostor. Ugodan je za boravak, a imamo i najljepši pogled - nasmijao se zadovoljno Goran Legac, voditelj projekta iz Hrvatskih cesta.

Foto: Željko Hladika/24sata Radnici su nam rekli da im je ovo jedan od najznačajnijih mostova koje su gradili

Čim smo počeli pričati o projektu, omeo nas je neobičan zvuk sličan zvonjavi.

- Kinezi zabijaju pilot u podmorju - rekao je Legac i pokazao prema divovskom brodu platformi Xiong Cheng 1.

To je najveća takva barža na svijetu, a uskoro joj će se pridružiti i jedna manja. Chengov hidraulički čekić žestoko je u četvrtak zabijao više od 200 tona tešku cijev za temelje čija će svrha biti prenijeti opterećenje mosta u dublje slojeve zemlje.

- Uspjeli smo zabiti njih 44, od 150, u koje računamo i testni pilot. Javili su nam da uskoro dolaze još dva transportna broda iz Kine s dodatnim pilotima kako bi nastavili raditi – kaže nam Legac. Dodaje kako je zadovoljan brzinom radova. Prema kineskim procjenama, dnevno su trebali zabiti jedan stup i pola drugog, no zbog izvrsnih vremenskih uvjeta i iskustva radnika zabiju ih tri.

Foto: Željko Hladika/24sata Pilote zabijaju pozicionirajući se pomoću GPS-a

- Ovo nam nije najteži dio posla, no svakako je najriskantniji. Moramo biti precizni, a problem je što zemlja i stijene u podmorju nisu svugdje jednaki – kaže Legac dok nam pokazuje nacrt gradnje.

Najviše posla imat će na stupištu S6, koji se nalazi u zoni rasjeda. Izazov je to, kaže, i za radnike i inženjere koji prate svaki trenutak gradnje mosta. Na pitanje kako su se snašli s radnicima iz kineske tvrtke China Road and Bridge Corporation (CRBC), odgovara da im ide sve bolje.

Foto: Željko Hladika/24sata Na vrhuncu radova na gradilištu će svakodnevno biti oko 400 radnika koji će napokon kopneno povezati Hrvatsku

- Najveći problem u svemu je komunikacija, no i ona ide sve bolje. Službeni jezik u projektu je hrvatski i menadžment s njihove strane ima mnogo prevoditelja. Sastanci nam traju nešto dulje od uobičajenih, no razumijemo se. Oni su jako ozbiljno shvatili posao i srušili sve predrasude, ako su postojale. Tri glavne stvari su im zaštita okoliša, zaštita radnika i kvaliteta - kaže Legac.

Prije nego što smo krenuli u obilazak, do nas je došla delegacija iz kineske tvrtke. Donijeli su nam zaštitne kacige i prsluke koji su obavezni za sve. Kineska flota zasad broji tri broda uz platformu i dva plutajuća plovila na kojima drže pilote. Jedan od brodova služi im za brzi prijevoz radnika do platforme te do mjesta Brijesta na Pelješcu. Kao drugu točku obilaska, Hrvatske ceste predvidjele su pregled dizalice i čekića koji se koriste u radovima. Čim smo došli, pred nama je bila prava radnička atmosfera. Oko 40 radnika, s prslucima za spašavanje, užurbano je radilo na zabijanju pilota. Budući da moraju biti precizni, koordinate za položaj platforme dobivali su putem GPS-a, ali i preko točki na kopnu pomoću kojih su se orijentirali. Morali su se malo pomaknuti, a za to su koristili sedam teških sidara koja su do tada platformu držala na mjestu. Nakon dovršetka posla vratili su se na kopno gdje će biti, pokazuju nam, novo veliko naselje za radnike iz Kine. Rekao nam je to mladić u pratnji koji se predstavio kao mister Hu.

Foto: Željko Hladika/24sata Ne mogu bez domaće hrane

- Ovaj most nam je jedan od manjih na kojima smo radili, a gradili smo sve mostove u Kini. Ipak, ovo nam je jedan od najznačajnijih - rekao je Hu.

