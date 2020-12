Varaždinska županija jedna je od najgorih u Hrvatskoj po broju novozaraženih u posljednjih nekoliko tjedana, a Krunoslav Capak na press konferenciji Stožera civilne zaštite izjavio je kako, osim u domovima za starije i školama, brzo antigensko testiranje provode i u tvrtkama.

- Rezultati tih projekata će se objaviti kada to sve bude završilo, zasad ih nećemo objavljivati. To je provedeno i u školama u Zagrebu, ako se negdje uoči da škole jesu problem će se provoditi i u drugim mjestima, a najavljujem i da je prilikom boravka u Varaždinu se reklo da su problem velike firme s puno zaposlenih gdje smatraju da imaju puno simptomatskih i asimptomatskih pozitivnih. Mi smo pokrenuli jučer projekt testiranja ljudi u velikim firmama na području Varaždina, pokrenuli smo to u Calzedoniji. Procjenjujemo da ćemo istestirati oko 10.000 zaposlenih u tim velikim firmama. Ako se identificira i drugdje taj problem, i tamo ćemo testirati - objasnio je Capak.

Početkom prosinca, zbog loše epidemiološke situacije, produžene su bile na snazi od 21. studenog. Restriktivnije su mjere za trgovine s osiguravanjem 10 četvornih metara po kupcu te mjere na ulazu u trgovačke centre zatvorenog tipa.

Do 23. prosinca srednje škole i viši razredi osnovnih škola kojima je osnivač Varaždinska županija bit će na nastavi na daljinu.

Načelnik varaždinskog gradskog Stožera civilne zaštite i zamjenik gradonačelnika Zlatan Avar, izjavio je kako je industrija žarište zaraze.

Krunoslav Capak, šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, rekao je kako je prilikom boravka predstavnika Nacionalnog stožera u Varaždinu bilo rečeno od Zavoda za javno zdravstvo da su u Varaždinu problem velika poduzeća, gdje se smatra da ima puno pozitivnih.

Iz HZJZ-a su sami kontaktirali tvrtke i tvornice na području Varaždinske i Međimurske županije od kojih se, doznajemo, Calzedonia dobrovoljno odazvala s obzirom na to da zapošljavaju oko 3500 ljudi pa mogu organizirati dobrovoljno testiranje na velikom broju djelatnika. Prema našim podacima ondje je bilo pojedinih slučajeva zaraze kao i u svim tvrtkama diljem zemlje, no nije bilo nikakvih eskalacija. To će, vjeruju u Calzedoniji, potvrditi i rezultati ovih testiranja. Svi njihovi djelatnici su dobili dopis da se mogu dobrovoljno odazvati testiranju, a neslužbeno doznajemo da se odazvao veliki broj njih. Inače, u ovim pogonima radi i stotinjak ljudi s posebnim potrebama zbog koji ondje posebno paze da se svi pridržavaju strogih epidemioloških uvjeta.