'Brzo se navikavamo na rat kao da je normalan. Moje ilustracije pokazuju da je to sve pretužno!'

Rat je strašno vrijeme koje odmah mijenja sudbine mnogih koji žive u stalnom strahu, gube svoje najmilije, prisiljeni su napustiti svoje domove i promijeniti zanimanje.

Ali istodobno, rat postaje tema mnogih umjetnika koji aktivno pokušavaju iskazati svoju građansku poziciju, osvjetljavajući istinu kroz svoja djela – kroz tekstove, glazbu ili crteže.

Jedna od takvih je ukrajinska slikarica koja je počela stvarati ilustracije temeljene na stvarnim pričama o ljudima, životinjama i uništenim kućama. Njen je kreativni pseudonim Olga Wilson, ne želi otkriti svoju lokaciju zbog sigurnosnih razloga, ali je pristala govoriti za 24sata o svojim djelima.

Stigla je informacija o smrti trudne žene u Mariupolju, nakon što je projektil pogodio rodilište. Carski rez nije spasio dijete...

- Htjela bih posvetiti ovu malu sliku ovoj majci i drugim ženama, koje su bile prisiljene patiti od strašnih zločina koje su počinili ruski kriminalci i njihove pristaše. Ovaj rat nema dostojanstva, nema razloga, nema milosti. To je samo slijepi bijes i genocid nad svim Ukrajincima. Vrlo je bolno gledati srednjovjekovno barbarstvo u dvadeset i prvom stoljeću na europskom kontinent- kazuje nam ilustratorica i priznaje:

- Rat još nije završio pa sam još uvijek zabrinuta. Ali u početku je bilo jako teško. Jedne večeri sam imala napad panike. Zahvaljujući savjetima psihologa, sada mi je puno bolje, govori o svom stanju.

Cijela je obitelj poginula pod granatama u blizini Irpinja 6. ožujka. Htjeli su stići do autobusa za evakuaciju. Otac obitelji, Serhij Perebjinis, saznao je za tragediju prepoznavši stvari svojih najbližih na fotografijama na internetu. Poginuli su kada su okupatori minama kalibra 122 milimetra pokrenuli granatiranje. S njima je umro i 26-godišnji volonter koji je pomogao nositi kovčeg. Cijeli intervju s njegovim ocem objavljen je u The New York Timesu. Obitelj Perebjinis je 2014. morala pobjeći iz Donjecka koji su okupirali Rusi. Preselili su se u Irpinj kako bi započeli novi život...

Počela je slikati kako bi oslobodila svoje osjećaje te strašne vijesti. Kasnije su joj rekli da bi to mogla biti umjetnička terapija za druge ljude. Osim toga, nekome je lakše konzumirati strašne vijesti iz ovakvih ilustracija nego iz stvarnih fotografija i videa.

Svako živo biće pati zbog rata. Životinje u skloništima i azilima na okupiranim područjima masovno umiru zbog nedostatka hrane i vode ili nakon granatiranja.

Gledala sam užasan video snimljen u Borodjanki. Volonteri su pronašli samo 150 preživjelih životinja, od njih 485.

- Nisam očekivala da će moji crteži postati popularni. Još sam zbunjena. Ali možda je to dobro, jer se u mjesec i pol dana cijeli svijet naviknuo na rat, sve se pretvorilo u novinske naslove i statistiku. Drago mi je da ljudi kroz kreativnost percipiraju informacije iz drugog kuta, kaže Olga Wilson za 24sata.

Danima su mnogi tražili petogodišnjeg Sašu, nadajući se da će ga naći živog. Saša i njegova baka bježali su iz okupiranog okruga Višhorod. Trebali su čamcem prijeći preko rijeke, čamac se prevrnuo. Baka i još neki putnici su se utopili. Dijete je bilo u prsluku za spašavanje, ali ga se dugo nije moglo pronaći. Tri tjedna kasnije, dječakovo tijelo je pronađeno, rekla je dječakova majka Ana.

- Pokušat ću nastaviti crtati. I nakon rata trebamo voditi brigu o povijesti i ostaviti je za buduće generacije, zaključuje ukrajinska umjetnica.

Vojne ophodnje su u Buči pronašle psa u pokvarenom automobilu. Pas je bio toliko iscrpljen da je spavao na razbijenom staklu. Životinju su odveli veterinaru, a nakon toga ju je jedan od vojnika odnio kod sebe.

Najčitaniji članci