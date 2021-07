Model koji je spominjao ministar Beroš obuhvaća i činjenicu da postoji cijepljeni, da postoje oni koji nisu cijepljeni i oni koji ne mogu biti cijepljeni i svima njima će se na neki način omogućiti da dobiju COVID potvrde. Recimo oni koji ne mogu biti cijepljeni i koji nisu cijepljeni će se testirati, rekla je Bubaš za RTL Danas i poručuje da bi cijepljenje po ministarstvima bila mjera zaštite na radu pa time ne bi trebala ići na trošak radnika.

Jedna od opcija su i EU fondovi.

- Razmatra se da bi neki najraniji datum bio 15. kolovoza, ali zasigurno će se o tome još razgovarati i u tome će Ministarstvo zdravstva biti 'pilot projekt', da pokažemo da smo spremni na to. Odlučit će mjerodavni kada će se s tim započeti - poručila je.

Objasnila je kako će to biti moguće tako da se provodi "samotestiranje pod nadzorom" u za to određenom prostoru.

- Na taj način će se to moći brzo napraviti. Nema smisla da osobe svaki dan prije posla trče u neki laboratorij ili Zavod za javno zdravstvo i opterećuju te resurse kada postoje sve bolji i bolji antigenski testovi - dodala je.

Samotest može očitati i onaj tko ga je napravio i neće biti potreban zdravstveni djelatnik. Nadzor će, objašnjava Bubaš, moći provoditi educirana osoba koju će poslodavac za to posebno educirati.

- To je jednostavno. Ako postoje brojni drugi samotestovi koje možete već godinama kupovati u ljekarni. Naravno pozitivni testovi se moraju evaluirati. Sad imate u firmama koordinatore za cijepljenje, to su osobe koje brinu da se zainteresirana osoba naruči za cijepljenje. A bit će i jedna osoba koja će nadzirati da je to zaista uzorak pojedinog djelatnika - rekla je i poručila kako vjeruje da je to moguće i izvedivo.

Bubaš je istaknula i kako će se proširiti broj lokacija na koje se neće moći bez COVID potvrde. To se odnosi na privatni i javni sektor.

- 47 posto cijepljenih je prosjek Hrvatske i već je devet županija bolje od tog prosjeka. Pretpostavljam da ćemo doći do 50 ili više posto na razini Hrvatske i da će se županije koje su ispod se dići do 50 posto. Zaista se predano radi, zdravstveni sustav i Vlada su učinili sve i u ogromnim količinama imamo cjepiva - rekla je Bubaš i podsjetila kako je to moguće vikendima, izvan uobičajenog radnog vremena i bez naručivanja. Podsjeća da je Pfizer registriran za dob 12+ i da treba apelirati na roditelje.