Budimir: Brza cesta Križevci - Kloštar Vojakovački gotova sredinom iduće godine

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta (HC) Ivica Budimir izjavio je u ponedjeljak pri obilasku gradilišta dvotračne brze ceste Križevci – Kloštar Vojakovački da će cesta biti otvorena sredinom iduće godine, a potom će se u dvije faze graditi ostalih 24 kilometara do Koprivnice. Trasu buduće brze ceste, koju je Budimir obišao s koprivničko-križevačkim županom Tomislavom Golubićem, duga je 7,5 kilometara, dok je vrijednost radova 30 milijuna eura.

Završetak gradnje bio je predviđen za veljaču 2026. godine no, zbog nepredviđenih situacija na terenu očekuje se da će se mehanizacija maknuti s dionice Križevci – Kloštar Vojakovački sredinom iduće godine, kada će njome krenuti prva vozila.

Izdavanje uporabne dozvole očekuje odmah nakon prestanka radova, a dionica uključuje brojne objekte, višestruke prelaske preko cesta i željeznice, te uređenje kanala u suradnji s Hrvatskim vodama u svrhu zaštite od poplava.

Govoreći o nastavku gradnje brze ceste od Kloštra Vojakovačkog do Koprivnice, prvi čovjek HC-a istaknuo je kako je u planu izgradnja 10 kilometara dvotračne prometnice koja će se spojiti na D41. Lokacijska dozvola je ishođena, a u tijeku je nabava glavnih projekata.

Početak radova ne očekuje se prije kraja iduće godine. Nakon što izgrade tih 10 kilometara, gradit će se preostalih 14 kilometara dvotračne prometnice. Pokaže li se u budućnosti potreba bit će izgrađene još dvije trake, trenutno četiri trake nisu ekonomski isplative.

Loše stanje brze ceste od Vrbovca do gradilišta u Križevcima

Budimir je također potvrdio loše stanje dionice brze ceste od Vrbovca do gradilišta u Križevcima, koja je otvorena prije 10 godina, a danas je na većem njezinom dijelu maksimalno ograničenje brzine 80 umjesto 100 kilometara na sat.

Uzrok su veliki promet i oštećenja kolničke konstrukcije zbog voda, pojasnio je dodavši kako su u tijeku projekti sanacije i cjelokupne obnove s planiranim ulaganjem od 20-tak milijuna eura.

Budimir je upitan zašto Hrvatska dio od pet posto predviđenih izdvajanja za obranu ne uloži u preopterećenu Podravsku magistralu, koja u vrijeme mira služila za brži transport roba, a u slučaju obrane pomagala logistici.

Hrvatske ceste smatraju D2 strateškom cestom i stalno ulažu u njezino održavanje, a trenutno grade obilaznice oko većih gradova. No, NATO i ostali je nisu prepoznali kao stratešku prometnicu za financiranje kroz EU programe poput Military Mobility ili Dual Use, kaže Budimir.

Župan Tomislav Golubić je istaknuo kako je gradnja brze ceste državni projekt, a iako županija nije investitor ili izvođač pruža punu podršku u procesima izvlaštenja i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.