Budimir je prijavljen kod majke. Nije jedini, u takvoj sličnoj situaciji bio je i Ivan Anušić

Hrvati spadaju među narode koji zadnji napuštaju roditeljsko gnijezdo, u prosjeku kad navrše 31,8 godina. Usporedbe radi, europski prosjek je 26,3 godine.

Nema razloga da iznimke budu i političari, direktori javnih tvrtki i dužnosnici. Uostalom, i oni su Hrvati. Dijele iste sudbine kao svoj narod. I oni prijavljuju svoja prebivališta na adrese na kojima zapravo žive jer je takvo pravilo, pa da ne naprave prekršaj. Valjda.

Zadnji u nizu takvih primjera je šef Hrvatskih cesta Ivica Budimir, koji je prijavljen kod majke na stanu koji nije sporan, za razliku od onoga na Firulama koji se nalazi u bespravnoj zgradi veličine 136 četvornih metara. Nije prijavljen ni na spornu vilu Pokoru, ni u stan od 35 kvadrata u Ričicama, selu koje spada pod Proložac u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Prijavio je da živi u stanu od 65 kvadrata u Vrančićevoj, koji je, po zemljišnim knjigama, u vlasništvu njegove majke.

- Riječ je o stanu u kojem sam proveo dobar dio mladosti, a u vlasništvu je mojih roditelja - kratko nam je odgovorio Budimir.

Foto: Pixsell/Ivana Ivanović/Canva

Nije on jedini koji živi u majčinoj nekretnini. Tako je primjerice Ivan Anušić, 2023., dok je bio župan Osječko - baranjske županije, bio prijavljen na adresu na kojoj mu živi majka, u Antunovcu. Anušić zapravo živi tri kuće dalje, u novoj katnici s bazenom. Dapače, dok to 24sata nisu otkrila, godinama se nije prijavio na ispravnu adresu prebivališta, za što je propisana kazna od 60 do 660 eura.

- To je kuća u kojoj sam se rodio i živio. Kad smo napravili novu kuću, preselio sam se, ali kako svi znaju gdje živim, nisam imao vremena mijenjati i osobnu i putovnicu zbog preseljenja 30 metara dalje. To je moj prekršaj, ispričavam se, prijavit ću se na novu adresu i ako treba platiti kaznu - rekao nam je tad Anušić.

Anušić je inače u imovinskoj kartici prijavio da kuća ima 292 kvadrata površine, a u zemljišnim knjigama je ona upisana na 194 kvadrata. Nije upisao zemljište, ali je zadnje četiri godine u napomene stavio točnu površinu zemljišta od 1498 kvadrata te da su na njemu, osim kuće, izgrađeni i bazen i pomoćni objekt.

Zagreb: U hotelu Westin održana je konferencija "Sigurnost u BiH" | Foto: Patricija Flikac/PIXSELL

Muke po prijavi adrese

Iako nije isto, jer je SDP-ov Arsen Bauk prijavio boravište u Zagrebu, prebivalište mu je na Braču. Svojedobno je govorio da je to zato što samo privremeno živi u Zagrebu i da će se kandidirati na lokalnim izborima na Braču. Međutim, još uvijek je saborski zastupnik, a u Zagrebu živi sa nevjenčanom suprugom i djecom. Saborski zastupnici imaju pravo na naknadu za odvojen život, no on ju ne koristi jer nije odvojen od žene i djece, svi žive skupa.

Zagreb: Zastupnici o slobodnim temama | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

I Peđa Grbin ima boravište u Zagrebu, u kojem živi sa suprugom i sinom, a prebivalište u Puli. No on je primao naknadu za odvojen život pa su ga novinari 2022. godine pitali je li to naknada za odvojeni život od mame i tate.

- To je pitanje na koje bih i sam volio znati odgovor. Samo u dva mjeseca nisam ni u Zagrebu ni u Puli, nego sam bio posvuda. Ja sam iz Pule, tu sam završio osnovnu i srednju školu, u Puli sam krenuo s političkom karijerom.Četiri puta sam biran iz te izborne jedinice. Svog grada u kojem su mi prijatelji i obitelj ne želim odreći. Zagreb je mjesto u kojem obnašam političku dužnost - rekao je dodavši kako misli da je obitelj više boravila u Puli nego u Zagrebu.

Objašnjavao je da je to naknada za život u više od jednog mjesta, te da je i sam tražio da mu ju maknu jer su sina upisali u vrtić u Zagrebu.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Naknada nakon razvoda

Kako je ta naknada temeljena na tome da zastupnik ima prebivalište i boravište, istu je koristio i Josip Đakić (HDZ) i nakon razvoda od supruge.

- Koristim naknadu za odvojeni život i nakon razvoda. U čemu je problem? Iznenađen sam pitanjem. Tri dana sam u Zagrebu, ispunio sam sve obrasce i to ide po automatizmu. Ne koriste je, valjda, oni koji žive s obitelji. Nisam htio kupiti stan u Zagrebu. Kupio sam dva apartmančića na Šolti - izjavio je 2022. godine.

Zagreb: Održana 18. sjednica odbora za ratne veterane | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Problema je imao Zvonimir Frka Petešić, predstojnik ureda predsjednika Vlade. Iako nikad nije živio na Dugom otoku, tamo je bio prijavljen, na adresi očeve kuće, dok je u Zagrebu živio u državnom stanu kojeg je plaćao 484 kune. Prije toga je bio prijavljen u Dubravi, pa se potegnulo pitanje je li namjerno prebacio prebivalište u Sali kako bi lakše dobio državni stan. No Plenković je tvrdio da nije, nego da je jednostavno tad kao službenik unajmljivao taj stan pa se tamo i prijavio.

- Pa što onda? Ta haranga i hajka koja je organizirana, ja bih se čak sada usudio reći da je nju orkestrirao Milanović, ne znam tko bi to drugi mogao orkestrirati. Na jednoj od televizija su doveli jednog njegovog trabanta koji je isto lupetao gluposti o Frka-Petešiću. Žele baciti ljagu o čovjeku koji je radišan, pošten, Hrvat, Hrvat iz dijaspore, vratio se sa srcem u domovinu da da Hrvatskoj sve što može, svoje znanje i rad. Da ga takvi ljudi, koji ne rade ni 20 posto koliko on radi, čereče u medijima, e to ne dolazi u obzir. To ne da nije prekršaj, ne da nije kazneno djelo, nego je sve po zakonu. On je iz dijaspore, nema u Zagrebu nekretninu. Gdje će nego na djedovinu prijaviti prebivalište? Ovo su samo haranga, laži i podmetanja. Za njega nema prekršaja - rekao je Plenković.

storyeditor/2023-09-19/PXL_180919_26052592.jpg | Foto: Miranda Cikotic/Sime Zelic/Igor Kralj/PIXSELL

Sve za izbore

Tu je i načelnik Općine Popovac Zoran Kontak, kojeg su se mediji uhvatili kad je izašlo u javnost da ga mlađa službenica optužuje za seksualno napastovanje 2023. godine. Tad je tražio da ga se izbriše iz članstva HDZ-a. Telegram je otkrio da ne živi na adresi na kojoj je bio prijavljen u Popovcu kako bi se mogao kandidirati za načelnika, već da tu živi njegov otac, a on prema iskazima susjeda živi u Osijeku.

Popovac: Župan Krešimir Bubalo na radnom sastanku i obilasku Popovca | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Tu je i HDZ-ov Ante Baran, načelnik Lećevice. Ima prijavljeno prebivalište u Kladnjicama u Lećevici. Mještani su ga prijavili policiji uz tvrdnju da na toj adresi živi njegov brat, a ne on te da on svaki dan uredno na posao dolazi i s posla odlazi u Split, gdje ima stan sa suprugom. Mještani su tražili da ga se odjavi s adrese na kojoj ne živi.

Foto: Tomislav Miletić/Robert Anić/Pixsell

Daleko najpoznatiji slučaj krivo prijavljene adrese je bivši ministar branitelja Mijo Crnoja. Bio je ministar rekordnih šest dana, a kad su novinari otišli na adresu prebivališta u Samoboru, Gradna 85/G, pronašli su baraku veličine desetak metara kvadratnih. Crnoja je zapravo živio s obitelji u Podsusedu, no s interfona je uklonjena pločica s njegovim prezimenom.