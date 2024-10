Budite kao rukometaši iz Spačve. Pomognite čovjeku u nevolji

Jeste li vidjeli humani čin rukometaša iz Spačve koji su na autocesti A3 pohitali do prevrnutog kamiona, rukama i nogama razbili stakla te izvukli unesrećenog vozača? I prije nego netko brzopleto zaključi kako je to “uobičajena reakcija i da bi svatko postupio na takav način” odmah ćemo reći – nažalost, nije tako. Jer koliko ste puta u svom životu, u medijima ili od prijatelja i rodbine, čuli da netko kaže “svi su gledali, ali nitko nije htio pomoći”? Zasigurno nebrojeno. Pomaganje nepoznatim ljudima u nevolji, nažalost, nije pravilo. I što je još žalosnije, češće je iznimka. U današnjim naopakim vremenima izglednije je da će netko izvaditi mobitel i snimati situaciju nego priskočiti u pomoć. A i postoji nešto što psihologija zove Genovese sindrom, odnosno “apatija promatrača”. Dobio je naziv po djevojci Kitty Genovese koju je 1963. u New Yorku manijak napao, izbo nožem i naposljetku silovao.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.