Bugari uhitili bivšeg premijera: Odlikovao je Cecu, kraj kreveta imao pištolj i snopove od 500 €

Još prije dvije godine katalonska policija objavila je kako istraga o međunarodnom pranju novca u Barceloni vodi i do bivšega bugarskog premijera Bojka Borisova (62).

Prvi čovjek stranke GERB uhićen je u četvrtak, dan nakon što je europska javna tužiteljica Laura Kövesi objavila detalje 120 predmeta protiv njega.

Prema njenim riječima, optužbe su za razna kaznena djela - prijevare s europskim fondovima, javnom nabavom, informacije o zlouporabi poljoprivrednih potpora, prekršaje u građevinarstvu, kao i sredstva za oporavak nakon covid-krize.

"Nitko nije iznad zakona!", objavio je aktualni bugarski premijer Kiril Petkov.

Uz njega, privedeni su i bivši ministar financija Vladislav Goranov, bivša šefica odbora za proračun Menda Stojanova te bivša šefica službe za informiranje vlade Sevdalina Arnaudova.

Borisovljev stranački kolega, član GERB-a Nikola Nikolov ispred kuće bivšeg premijera demantirao je vijest o uhićenju.

- Borisov nije priveden, trenutačno mu pretresaju kuća. Deset policajaca nalazi se unutra - govorio je.

Čelnik Europske pučke stranke Donald Tusk otkrio je još 2020. da mu je Borisov priznao skandal s fotografijama koje su procurile u javnost i otkrile njegovo bogatstvo.

Netko je medijima anonimno poslao fotografiju Borisova u spavaćoj sobi službene državne rezidencije u Bojani s pištoljem na noćnom ormariću i svežnjevima novčanica od 500 eura u ladici, kao i zlatnim polugama!?

Borisov je tad tvrdio da nije bogat čovjek, da živi od svoje plaće.

Afera je izbila usred prosvjeda u Bugarskoj na kojima su mjesecima tražili njegovu ostavku. On nikad nije zanijekao autentičnost fotografija, ali je sugerirao da je njegov glavni protivnik, tadašnji predsjednik Rumen Radev, poslao "finu ženu" da obavi posao, uključujući fotografiranje.

- Pokušao je detaljno objasniti cijeli skandal i zvučao je jako iskreno. Priča mu je bila pomalo zastrašujuća, prikladna za scenarij za krimić ili zanimljiv roman. Da, u nevolji je, napravio je očite pogreške. Bio je potpuno iskren prema meni. Ali i dalje vjerujem da je u stanju dokazati da je, ako ne već idealni demokrat, onda barem i dalje demokrat - govorio je Tusk.

Katalonska policija objavila je kako je otkrila da vila od tri milijuna eura i drugi luksuzni posjedi ukupne vrijednosti pet milijuna eura pripadaju dvama tvrtkama bivše bugarske manekenke koja je bila u vezi s Borisovim. Uvidjeli su da njegova primanja nisu mogla opravdati takav životni stil. On je tvrdio da ga nitko nije kontaktirao da im da više informacija.

Borisov je triput bio na čelu bugarske vlade, od 2009. do 2013., od 2014. do 2017. i od 2017. do prošle godine.

Nekoliko je puta dolazio u Hrvatsku, posljednji put 2019., kad se susreo s Andrejem Plenkovićem u Banskim dvorima. Kad je 2011. došao u službeni posjet Zagrebu, na konferenciji za medije s tadašnjom premijerkom Jadrankom Kosor rekao je:

- Bugarska je malo ispred Hrvatske. Kod nas se lijepo živi. Imamo jedan od najnižih vanjskih dugova i jedan od najnižih deficita u Europskoj uniji.

Borisov je, inače, obožavatelj srpske pjevačice Svetlane Ražnatović Cece, udovice ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana, koju je 2006. čak i odlikovao.