Vidite sve ovo... ove dekoracije po kući... Moja žena jako voli ukrase i božićno vrijeme... A bor, koliko već ima da je bor još okitila – kazuje nam Duško Gabrilo iz Dicma uvodeći nas u kuće koje su mu poplavile u nedjeljnoj bujici. Do tog trenutka njegova supruga Biserka hrabro se držala, a onda se slomila. Suze su same krenule. Uništeno im je sve, i to baš pred blagdansko vrijeme. Rječica Suvoja je od obilnih kiša podivljala, izlila se iz korita, poplavila 15-ak kuća i zaustavila promet kroz ovo malo mjesto na pola puta između Splita i Sinja.