Županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević vjeruje kako bi idućih dana moglo doći do smirivanja ovog požara ako ne bi bilo vjetra
Buktinja na Braču duga 40 km: 'Bilo je apokaliptično. Vatra je bila brža od nas. Teška bitka...'
Stanje na Braču mirno je nakon noći bez novih izbijanja požara. Vatrogasci su tijekom noći pratili situaciju na požarištu, a naknadnih izbijanja nije bilo, doznaje 24sata.
Uočeno je tek izdimljavanje na starom odlagalištu otpada, koje je zatrpano. Očekuje se da bi se ondje dim mogao pojavljivati još neko vrijeme.
Sve vatrogasne snage i dalje su na terenu, a tijekom dana očekuje se pojačavanje vjetra, zbog čega će situaciju nastaviti pomno pratiti. Ako ne bude novih problema, tijekom dana dio snaga bit će upućen kao ispomoć pri sanaciji i pomoći kućama na području zahvaćenom požarom.
Bilo je poprilično apokaliptično, vatra je u samom početku bila brža od nas, opisao je za RTL vatrogasni zapovjednik DVD-a Supetar Nikola Martinić Dragan borbu s velikim požarom koji je u subotu navečer zahvatio uvalu Duboka kod Milne na Braču.
Prizori dan nakon vatrene stihije, prema riječima mještana, izgledali su sablasno.
- Vatra je okružila sve objekte pred nama prije nego što smo uspjeli doći do njih. To nam je stvorilo ogroman pritisak jer smo morali ići kroz samu vatru do ljudi kako bismo ih izvukli. Pritom nismo ni znali ima li koga unutra - ispričao je Martinić Dragan za RTL.
Dodao je kako vjeruje da je prizor bio jednako zastrašujući i ljudima koji su se našli u neposrednoj blizini požara. Vatrogasci su se tijekom intervencije usredotočili na obranu objekata i provjeru nalazi li se u njima netko.
- Taktika je bila obraniti jednu kuću, provjeriti je li tko unutra, pa prijeći na sljedeću. Tako smo radili dok nismo došli do kraja - objasnio je Martinić Dragan.
Dan nakon požara ostali su prizori opožarenog krajolika i tragovi borbe s vatrom koja je, kako svjedoči zapovjednik, u početku napredovala brže nego što su joj se vatrogasci uspijevali suprotstaviti.
Tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak stanje požara na Braču, koji je izbio 10. rujna, povoljnije nego ranijih večeri, nema većih plamenova niti izdimljavanja, a ondje gdje se pojave manjeg su obima i vatrogasci odmah reagiraju i sprečavaju njihova širenja, izvijestile su vatrogasne službe u ranim jutarnjim satima.
- Na terenu je cijelu noć 235 vatrogasaca i 68 vozila, oni brzo reagiraju na pojavu plamena ili izdimljavanja koja su večeras manjeg obima nego ranijih večeri tako da je situacija povoljnija nego ranijih noći - rekli su Hini u Vatrogasnom operativnom središtu Brača. Dodali su kako je ugašen požar koji je u nedjelju u poslijepodnevnim satima buknuo u Bolu na Braču.
Županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević vjeruje kako bi idućih dana moglo doći do smirivanja ovog požara ako ne bi bilo vjetra.
- Požar je na Braču zahvatio ogromno područje, a procjenjuje se da mu je dužina između 35 i 40 kilometara - rekao je Kovačević.
Prema procjenama vatrogasca, do sada je opožareno više od 4.000 hektara šume, niskog raslinja i makije.