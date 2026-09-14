Buktinja na Braču duga 40 km: 'Bilo je apokaliptično. Vatra je bila brža od nas. Teška bitka...'

SABLASNI PRIZORI U MILNI

Bilo je poprilično apokaliptično, vatra je u samom početku bila brža od nas, opisao je za RTL vatrogasni zapovjednik DVD-a Supetar Nikola Martinić Dragan borbu s velikim požarom koji je u subotu navečer zahvatio uvalu Duboka kod Milne na Braču.

Prizori dan nakon vatrene stihije, prema riječima mještana, izgledali su sablasno.

- Vatra je okružila sve objekte pred nama prije nego što smo uspjeli doći do njih. To nam je stvorilo ogroman pritisak jer smo morali ići kroz samu vatru do ljudi kako bismo ih izvukli. Pritom nismo ni znali ima li koga unutra - ispričao je Martinić Dragan za RTL.

Foto: Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture

Dodao je kako vjeruje da je prizor bio jednako zastrašujući i ljudima koji su se našli u neposrednoj blizini požara. Vatrogasci su se tijekom intervencije usredotočili na obranu objekata i provjeru nalazi li se u njima netko.

- Taktika je bila obraniti jednu kuću, provjeriti je li tko unutra, pa prijeći na sljedeću. Tako smo radili dok nismo došli do kraja - objasnio je Martinić Dragan.

Dan nakon požara ostali su prizori opožarenog krajolika i tragovi borbe s vatrom koja je, kako svjedoči zapovjednik, u početku napredovala brže nego što su joj se vatrogasci uspijevali suprotstaviti.