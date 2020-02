Buktinja u Parizu: Zbog požara evakuirali željezničku postaju

Veliki požar izbio je u petak poslijepodne u Parizu, u blizini poznate željezničke postaje Gare de Lyon. Zbog buktinje je evakuirana i postaja, a građanima su rekli da izbjegavaju područje oko požara.

Na snimkama brojnih prolaznika vidi se plamen koji suklja preko ulice, a nad gradom se diže gusti crni dim.

Major fire breaks out near iconic #Paris train station #GareDeLyon



