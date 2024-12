Bulj: 'Migranti prolaze kao kroz šupalj sir...'; Primorac opleo po Milanoviću: 'Napravio je štetu!'

Predsjednički kandidati sučelili su se uoči prvog kruga izbora u televizijskoj debati na Prvom programu HTV-a, a prvo pitanje bilo je što njih osam u utrci za Pantovčak misli o slanju hrvatskih vojnika u Ukrajinu, ukoliko to toga dođe, kao i u misiju za pomoć Ukrajini (NSATU). Miro Bulj rekao je da su mu se izrugivali kada je sazivao vojsku na granicu. Naglasio je da nije zazivao seosku stražu nego "sigurnost građana u Hrvatskoj je broj jedan".

- Hrvatski vojnik na hrvatsku granicu. Brinuti o sigurnosti hrvatskih građana. Šuplja nam je granica. Schengen ne postoji, vidite da Italija ima vojsku na granici, a nama migranti prolaze kao kroz šupalj sir. Ja sam protiv slanja hrvatskih vojnika u bilo koju misiju, da hrvatska sirotinja ide ratovati i ginuti za tuđe interese - rekao je Bulj.

Dodao je kako se zalaže za vraćanje vojnog roka.

- Vremena su nesigurna, naoružava se i 'srpski svet' - imamo ugroze i trebamo zaštititi sigurnost naših granica - kazao je.

Tomislav Jonjić je kazao kako su hrvatski vojnici ranije sudjelovali u vojnim misijama i pothvatima.

- Apsolutno otklanjanje hrvatskog vojnog angažmana izvan Hrvatske - zapravo je u protimbi s našim članstvom u NATO-u. Kad smo stupili u NATO, dobili smo sigurnosni kišobran od kojega profitiramo. Tome treba platiti cijenu i treba participirati u misijama. Kao predsjednik bih se apsolutno protivio da harvatski vojnici odlaze u Ukrajinu, ali ne bih pravio paradu od "dva časnika koja su trebala otišli u Njemačku", kao što je napravio Zoran Milanović kako bi profitirao, radi izbora koji slijede - naglasio je.

Ivana Kekin je naglasila da hrvatski vojnici, u ovom geopolitičkom trenutku, ne trebaju ići u Ukrajinu.

- Mi Ukrajini trebamo biti na pomoći i jesmo, u vojnoj opremi i humanitarno. Govorimo o trećoj godini rata i treba početi razmatrati kako doći do pregovora o miru i kakav će to mir biti. To je izuzetno bitno i za EU - rekla je. Podsjetila je da je to važno za EU na čijim su granicama i Rusija i Ukrajina - kako bi se prevenirali eventualni budući ratovi koje bi Putin u svojoj viziji carske Rusije mogao pokretati.

Branka Lozo rekla je da je scenarij mira teško zamisliti u ovom trenutku, a onda i hrvatske vojnike u "nekoj tamo misiji".

- Želim da Ukrajina zadobije svoj mir, da rat prestane, ali kada i kako će se to dogoditi treba prvo pričekati i vidjeti. Načelno, ja sam za to da Hrvatska ispunjava svoje obaveze unutar NATO saveza - rekla je pa naglasila da slanje hrvatskih vojnika u vojne misije nikako ne bi mogla podržati.

Zoran Milanović, koji je u utrci za svoj drugi mandat, rekao je da je odluka na ovo apsolutno hipotetsko pitanje "ne".

- Dvaput sam povlačio hrvatske vojnike iz pogibelji. Hrvati nisu nikad bili u borbenim misijama, pa ni u Afganistanu ni Siriji. Tamo su bilo u neborbenim misijama. Ovo sada je samo gore. Hrvatska ima obaveze u NATO-u, ni u kojem slučaju jedna od tih obaveza nije da uskače u pomoć državama koje nisu u NATO-u - objasnio je.

Dragan Primorac je istaknuo da se velikosrpska agresija ne bi dogodila da je Hrvatska bila članica NATO-a pa "opleo" po Milanoviću.

- Milanović je svojim potezima napravio veliku štetu Hrvatskoj kao članici NATO-a stvaranjem gužve oko tih par vojnika. U Afganistan je poslao preko 1000 vojnika dok je bio premijer i nije istina da su tamo bili u neborbenom obliku - rekao je.

Marija Selak Raspudić potom je istaknula da nju NATO zanima isključivo u kontekstu Hrvatske i koliko pomaže hrvatskoj sigurnosti.

- Ovo pitanje nikad konkretno pitanje nije postavljeno, a ono je od hipotetskog postalo stvarno stvorio Milanović kako bi na tome politički profitirao - naglasila je te dodala da "nikada neće koristiti časnu hrvatsku vojsku kao oružje u međupolitičkim prepucavanjima".

- Naša zapovjedna linija je posvađana i to moramo promijeniti - naglasila je Selak Raspudić.

Niko Tokić Kartelo dodao je da je ovo hipotetsko pitanje koje odgovara Milanoviću, a koje bi trebalo biti aktualno nakon izbora.

- Naravno da ne bih slao svoje vojnike u ratna područja - kratko je istaknuo.