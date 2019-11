Bulj: Zašto sad mogu govoriti? Reiner: To je odraz milostivosti

Iako je predsjednik Sabora Gordan Jandroković prošlog petka zastupniku Miri Bulju (Most) izrekao stegovnu mjeru zabrane govora za taj dan, ali i utorak, zastupnik Mosta danas je ipak sudjelovao u raspravi o četvrtom krugu porezne reforme, koji predlaže Vlada. Bulj je stigao u sabornicu kad je vidio svoje ime na popisu prijavljenih za pojedinačnu raspravu. Tražio je od predsjedavajućeg Željka Reinera (HDZ) da mu objasni o čemu se radi.

- U duplom trajanju mi je zabranjeno govoriti. Zbog čega je moje ime na popisu i zašto predsjednik Sabora krši poslovnik. Bilo bi mi neugodno da mi pročitate ime i da nisam ovdje, pa bi rekli da nisam želio raspravljati - naveo je Bulj.

- To je odraz milostivosti predsjednika Sabora. Šalim se, naravno - rekao je Reiner.

Pojasnio je kako je razgovarao s predsjednikom Sabora Jandrokovićem.

- On je shvatio da je pogrešno formulirao stegovnu mjeru, dva dana zabrane govora. Takva stegovna mjera ne postoji, nego postoji dva dana udaljenja sa sjednice. On je namjeravao to vama reći no nije vas bilo jutros u sabornici - kazao je Reiner.

Bulj je kazao kako je on jutros u 8 stigao u Sabor i bio u klubu jer nije želio raditi cirkuse budući da mu je izrečena stegovna mjera zabrane govora u dvostrukom trajanju. Negodovao je što njemu ni u klub nitko nije javio, a smatra da su trebali.

Nikola Grmoja (Most) uzvratio je Reineru kako predsjednik Sabora nije bio milostiv prema zastupniku Bulju nego da je prekršio poslovnik Sabora. Reiner ga je podsjetio kako je rekao da se našalio.

- Mislim da su ovo ozbiljne stvari koje nisu za šalu - uzvratio mu je Grmoja te također negodovao, jer nitko nije javio u klub Mosta da je predsjednik Sabora pogriješio odnosno prekršio poslovnik.

- Prijavio se i normalno je govorio, nemojmo, pa nismo u vrtiću - odgovorio je Reiner.

Za riječ se javio i Bulj.

- Meni ne treba njegova milostinja od Jandrokovića koji je dobio 600 glasova , on je meni zabranio govoriti u petak i danas. Meni je glas dalo 11.000 ljudi, koje on naziva da su provincijalci. Ne treba meni ničija milostinja, niti me tražim niti ću vam je dati, mene je narod ovdje doveo- poručio je Bulj.

- To je rekao i drug Tito. Samo se sjednite sada i odbijate opomenu - nadglasavao se Reiner sa zastupnikom Mosta.

Bulj je poručio kao je ovo do sad najveća sramota što su napravili i zaradio i drugu opomenu.

Ranije na tiskovnoj konferenciji Bulj je tražio od predsjednika Sabora da se još ovoga tjedna raspravi njegov zaključak kojim traži poništenje odluke saborskog Predsjedništva o iznajmljivanju sabornice Europskoj pučkoj stranci (EPP). Prozvao je jandrokovića koji odbija to uvrstiti u dnevni red, iako se EPP u Saboru sastaje idućeg utorka.

- Budući da je ovo presedan, jer niti jedna druga članica EU-a dosad nije iznajmila svoju sabornicu, i da je Jandroković lagao kad je rekao da su se ovakve sjednice održavale i u drugim parlamentima, smatram da ovo treba raspraviti u Saboru - kazao je.

Ponovio je da su u EPP-a "četnik Aleksandar Vučić i fašist Antonio Tajani", te podsjetio da se dva dana prije tog događaja u Saboru obilježava dan sjećanja na žrtvu Vukovara.