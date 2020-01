Bunjac: Ona me napala, gurala; Bivša: Tukao nas kišobranom!

Pred samu novu godinu policija je intervenirala u obiteljskoj kući Branimira Bunjca, donedavnog saborskog zastupnika Živog zida, koji je prvi krug predsjedničkih izbora proveo uz Ivana Pernara.

- Istina je, prijavio sam bivšu suprugu za fizičko i verbalno nasilje, i ona je prijavila mene. Evo što se dogodilo... Rastali smo se još početkom desetog mjeseca, a ona je 30. prosinca upala u moju kuću i fizički me napala, gurala... A ja sam tu imao i goste, bilo je i djece, rekao nam je donedavni saborski zastupnik "Živog zida" Branimir Bunjac, koji je izbornu noć u prvom krugu proveo uz predsjedničkog kandidata Ivana Pernara.

- Zašto je to napravila? Ne znam, iz ludila iz ljubomore, zamolio sam ju da izađe iz kuće, a ona je prijetila da će zvati policiju kad izađe, što je i učinila. Zvala je policiju i prijavila da sam je zlostavljao, na što sam ja prijavio nju i za fizičko i za verbalno zlostavljanje - reka nam je Bunjac.

Supruga, naravno, ima drukčiju verziju cijele priče.

- Htjela sam doći po dijete u našu zajedničku kuću, koja je još uvijek moja, sporazumno je još uvijek moja. On sad tamo živi. Izašao je odmah da me spriječi da uđem u kuću, pojurio je van da me spriječi da uđem, rekao mi je da nemam tu što raditi. Došla sam po dijete, djeca žive s njim u toj kući. Ušla sam u hodnik i čekala da se dijete spremi. Vani me čekao sadašnji partner, s kojim živim. Branimir je onda došao do njega i prijetio mu, udario ga je s kišobranom. Nažalost, to je vidjelo i dijete. Pokupila sam ga i otišli smo na policiju. Podnijela sam prijavu, ali je i on podnio prijavu protiv mene - da sam ja vikala na njega i da sam agresivna, ispričala nam je Borka Bunjac, bivša supruga Branimira Bunjca, koja je od njega, iz kuće u kojoj se dogodio incident, iselila ovoga ljeta.

U međuvremenu su se, kaže, i službeno razveli.

- I tad je bilo prijetnji, ali radi djece nisam tad htjela o tome govoriti. Sad sam si rekla da više neću šutjeti. Očito ću se i sudski morati zaštititi, ostavio me u situaciji da mi plaća ode na alimentaciju i plaćanje kredita. Djeca žive s njim, pristala sam iz želje da se prilagode situaiciji i mom novom partneru. Pola skrbništva je moje, a pola njegovo, ali su djeca s njim u kući - kaže Borka Bunjac.

U PU Zagrebačkoj odgovaraju kratko da ne mogu iznoisti podatke, imenom i prezimenom, o prijavama.

Tema: Hrvatska