Prognoza za nedjelju: Bura za obalu upalila meteoalarm, bit će kiše i oblaka i do 19 Celzija

Djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a od sredine dana uglavnom na sjevernom Jadranu lokalno je moguće malo kiše. U Dalmaciji pretežno sunčano.

Vjetar slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni i sjeverni. Na Jadranu umjerena, ponegdje do jaka bura, podno Velebita na udare olujna, zbog čega je duž obale i žuti meteoalarm.

Bura poslijepodne u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura zraka u nedjelju većinom između 11 i 15, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 15 do 19 °C.

Sutra umjereno do pretežno oblačno, uglavnom u drugom dijelu dana mjestimice kiša, ponajprije na sjevernom Jadarnu, u Gorskome kotaru i Lici.

Ujutro će na jugu zemlje biti sunčanije, a u unutrašnjosti je ponegdje moguća magla, vjerojatnija na istoku.

Vjetar će biti većinom slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo, poslijepodne na sjevernom Jadranu u okretanju na buru, a zatim i drugdje duž obale. Najniža jutarnja temperatura od -2 do 3, na Jadranu od 5 do 10, a najviša dnevna uglavnom od 11 do 16 °C.