Burilović (HGK): 'Situacija s koronom još nije alarmantna...'

Hrvatska gospodarska komora (HGK) je u redovitom kontaktu s hrvatskim tvrtkama i pratimo situaciju na terenu. Tvrtke se pokušavaju maksimalno prilagođavati ovoj novonastaloj situaciji, koja uzrokuje manje poteškoće u poslovanju, ali ne bismo situaciju ocijenili kao alarmantnu, istaknuo je u četvrtak predsjednik HGK, Luka Burilović, nakon što su u Hrvatskoj potvrđena tri slučaja zaraze koronavirusom, a broj oboljelih u susjednim zemljama, posebno Italiji, raste iz dana u dan.

Stoga je u Komoru pozvao predstavnike Nacionalnog stožera Civilne zaštite kako bi gospodarstvenicima predstavili mjere koje se poduzimaju te razgovarali o utjecaju koronavirusa na gospodarstvo.

- Da će posljedica biti, svakako će biti, ali ne možemo još predvidjeti u kojem obimu. No, trebamo biti smireni i staloženi, nije to u takvom obimu da se mora stvarati bio kakva vrsta panike - rekao je Burilović dodavši kako su u kontaktu sa maloprodjanim lancima koji su pripremljeni na povećan promet.

- Maloprodajni lanci bilježe povećan promet, ali su dobro opskrbljeni i uistinu nema potrebe da nema potrebe za pretjerivanjem - istaknuo je.

Ministar unutarnjih poslova i načelnik Nacionalnog stožera Davor Božinović istaknuo je kako se čini sve kako bi se smanjili mogući gubitci.

- Treba naglasiti da i u ovakvoj situaciji sve funkcionira, zemlja funkcionira onako kako treba - rekao je.

Ravnatelj HZJZ-a, Krunoslav Capak, predstavio je sve mjere i postupanje na graničnim prijelazima koje su poznate već javnosti.

- Sve je bilo relativno lako dok su oboljeli bili daleko u Kini, tada je situacija bila jednostavna. Uveli smo zdravstveni nadzor za one koji se iz te zemlje vraćaju, svaki dan su se trebali javljati epidemiologu 14 dana. Ali bolest se proširila po čitavom svijetu, imamo gotovo 500 slučajeva u Europi, od toga veći dio u Italiji i sad smo morali uvesti mjere za one koji se i iz tih dijelova vraćaju - istaknuo je naglasivši kako je jako teško držati pod kontrolu strance koji dolaze jednodnevno.

- Imali smo puno upita od firmi koje šalju svoje kamione u Italiju i odmah se vraćaju, ali strahovito je teško procjeniti koliki je rizik na zdravlje. U ovom trenutku ne procjenjujemo da trebamo zatvarati granice za bilo koga pa tako ni za gospodarske objekte koji putuju u Italiju - istaknuo je zamolivši poslodavce i djelatnike za razumijevanje.

- Ukoliko će se na nekom od poudzeća detektirati oboljeli ili kontakt od oboljelog, očekujemo od vas da razumijete tu situaciju i da znate da je ono što epidemolog kaže u najboljem interesu za vas, radnika, vaše obitelji - rekao je.

Maja Grba Bujević, šefica Kriznog stožera, apelirala je na članove HGK da utječu na to da se ne širi panika.

- Provedeno je sve što je trebalo napraviti i apsolutno sve držimo pod kontrolom - poručila je.

Osjeti se posljedica koronavirusa na dolazak stranih turista, istaknuo je Predrag Tišma iz turističke agencije Uniline iz Pule.

- Mi imamo veliki udio u prihodu azijskih tržišta i dobar dio grupa koje su trebale proći kroz Hrvatsku su otkazale. Još nije dramatično jer se glavni dio posla očekuje kroz treći, četvrti, peti i šesti mjesec, kad govorim o azijskim tržištima. Pa ćemo vidjeti koliki će biti utjecaj na poslovanje - rekao je dodajući kako za sada situacija nije takva da treba strahovati, ali da opasnost postoji.

- Za sada situacija nije takva da bi ugrozila bilo čije poslovanje. Moguće je, ukoliko se protegne na cijelu godinu, da ima posljedica - rekao je.

Darko Vukadinović, predsjednik udruženja cestarskog prometa pri HGK i vlasnik prijevozničke tvrtke, istaknuo je kako je kod vozača situacija dosta specifična.

- Podržavamo, naravno, mjere zaštite, no neke stvari ipak odudaraju od slobodnijeg protoka robe i ljudi. S obzirom da nam je Italija najveći bilateralni partner, imamo samo jedan granični prijelaz gdje se to odvija, a to je Bregana. Kolona sa slovenske strane prije nekoliko sati bila je gotovo do Krškog, kolaps je izazavan u Sloveniji. Što se tiče ulaska vozila, imamo informacije da je nekoliko hrvatskih vozača poslano tijekom noći i dana u izolaciju na 14 dana. Za sad nema sumnje u zarazu, ali ako se to dogodi bilo kojem hrvatskom vozaču, pitanje je što onda s robom, koji će vozač to preuzeti i koji će vozač uopće željeti ići u Italiju. I prije ovoga već imamo velik problem nedostatka radne snage - istaknuo je naglasivši kako inzistira da se pregledavaju i strani vozači.

Boris Vukušić iz brodograđevnog udruženja pri HGK ističe kako je tu najveći problem cirkulacija ljudi.

- Dosta hrvatskih brodograditelja svoje radnike iznajmljuju uglavnom talijanskim brodogradilištima koji su smješteni baš u sjevernom dijelu Italije. Sumnje u zarazu i straha još nema, ali oprez postoji. Bit će popriličnog stopiranja poslova i poduzetnici će iz sektora brodogradnje to osjetiti na prihodima. Nadam se da će se to sve brzo riješiti i da neće biti većih financijskih potresa. Ne treba paničariti nego tržište tražiti negdje drugdje, možda na sjeveru Europe gdje nema još infiltracije korone - istaknuo je.

Svi ti radnici, dodao je, trebali bi proći granične kontrole.

- Stavit će ih se u izolaciju ili će im naše tvrtke ponuditi do daljnjega smještaj u Italiji - rekao je.

