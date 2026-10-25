Burnham spreman razgovarati o sporazumu o slobodnom kretanju s Europoskom unijom

Britanski premijer Andy Burnham izjavio je da želi pokrenuti raspravu o povratku pravilima Europske unije o slobodi kretanja radnika, što je bilo ključno pitanje na referendumu o brexitu 2016. godine koji je doveo do izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz tog bloka.

Nadovezujući se na svoje ranije izjave o potrebi da se ponovno razmotri odnos s Bruxellesom, Burnham je za Sunday Times rekao da je priljev radnika iz EU-a u Ujedinjeno Kraljevstvo prije brexita predstavljao vrlo ozbiljne izazove. "No, istovremeno, bila je to vrsta imigracije koja možda nije bila toliko zahtjevna”, rekao je.

"Migracije po principu 'rotirajućih vrata', gdje ljudi dolaze i vraćaju se kući, nešto su sasvim drugo. Ravnoteža migracija otad se promijenila, zar ne? Smatram da jednostavno moramo otvoreno i iskreno razgovarati o tim pitanjima", rekao je premijer.

Službeni podaci pokazuju da je dugoročna neto migracija u 2025. godini pala na razinu blisku onoj nakon brexita, kad je uveden novi imigracijski sustav, koji je stupio na snagu početkom 2021. godine.

U rujnu, dva mjeseca nakon što je zamijenio Keira Starmera na mjestu čelnika Laburističke stranke i premijera, Burnham je izjavio da bi Ujedinjeno Kraljevstvo trebalo razmotriti opcije za odnose s EU-om, uključujući i mogućnost ponovnog pridruživanja bloku u budućnosti.

Prethodno je podržavao obećanja Starmerove vlade, među kojima su i povratak na slobodu kretanja, što Bruxelles postavlja kao uvjet za sudjelovanje na jedinstvenom tržištu EU-a.

U intervjuu za Sunday Times koji se snimao 19. listopada, Burnham je istaknuo da bi se pitanje slobode kretanja moglo razmotriti u sklopu šireg preispitivanja odnosa Ujedinjenog Kraljevstva i EU-a, što bi obuhvatilo i pitanja poput razmjene podataka te migracija.

"To treba promatrati u širem kontekstu, a ne izolirano fokusirajući se isključivo na slobodu kretanja”, rekao je.

Burnham, koji nastoji pronaći načine za ubrzanje britanskog gospodarstva, trebao bi se 20. studenoga sastati s visokim dužnosnicima EU-a na samitu.

Izjavio je kako je nezamislivo da predloži da UK usvoji euro ili pristupi pravilima EU-a o putovanjima bez graničnih kontrola.

Za ponovni ulazak u EU bio bi potreban novi referendum, no ne nužno i za pristupanje jedinstvenom tržištu ili carinskoj uniji, prenosi Sunday Times Burnhamove riječi.

Bivši konzervativni ministar financija Jeremy Hunt, koji je 2016. zagovarao ostanak u EU-u, rekao je da bi bilo pogrešno ponovno otvarati jednu od temeljnih rasprava s referenduma te dodao da bi ublažavanje imigracijskih pravila naštetilo ljudima u Britaniji.

"Smatram da bi to bio težak udarac naporima da se ljude potakne na izlazak iz sustava socijalne skrbi i ulazak na tržište rada”, rekao je Hunt za Sky News.