Burno na vrelu Une: Investitora i izvođače radova dočekali mještani, brane izvor od radova

Ne prestaje borba za očuvanje vrela Une od ilegalne gradnje hidroelektrane. Predstavnik tvrtke Pipra iz Srba, koja je investitor i izvođači radova iz tvrtke Starac iz Kaštel Kambelovca, u subotu u sedam ujutro su došli na lokaciju. Unatoč tome što je Državni inspektorat podnio kaznenu prijavu protiv službene osobe koja je izdala lokacijsku dozvolu za gradnju na vrelu Une!

Nedostaje još samo rješenje o obustavi radova, a dok to ne dođe, vrelo Une brane mještani. Oni već tjednima po cijele dane drže stražu i fizički čuvaju pitku vodu i ovaj hidrološki spomenik zaštićen još od 1968. godine. No bez obzira na to što nema rješenja o obustavi, kako investitor nema sve potrebne dokumente, ne bi ni smio nastaviti raditi. Uz mještane, tamo je i policija.

Video je na svom X profilu objavila novinarka Maja Sever.

Podsjetimo, građani i ekološke udruge se bune jer su inspekcije utvrdile da nije ishođena sva potrebna dokumentacija. Na teren su izašle građevinska, vodopravna, inspekcija zaštite okoliša, inspekcija zaštite prirode, inspekcija zaštite na radu i inspekcija rada. Već smo objavili kako su lokacijska dozvola i njena dopuna izdane bez provedene Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Državni inspektorat zaprimio je nalaz upravnog nadzora Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije nad radom Upravnog odjela Zadarske županije vezano za zahvat izgradnje male hidroelektrane „Una –mlin“ u kojem je utvrđeno da nije proveden postupak prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, da nije zatraženo mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja navedenog zahvata na okoliš prije izmjene i dopune lokacijske dozvole, da su rješenja kojima se utvrđuju vodopravni uvjeti izdana na temelju nepotpune dokumentacije nositelja zahvata - kažu iz Inspektorata. Također, zatražili su i upravni nadzor Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i uz zahtjev priložili nalaz upravnog nadzora Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Zbog utvrđenih povreda propisa, Državni inspektorat je podnio kaznenu prijavu protiv službene osobe koja je izdala lokacijsku dozvolu zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti, temeljem odredbi čl. 291. stavka 1. Kaznenog zakona. Od Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije zatraženo je da utvrdi je li zahvat izgradnje male hidroelektrane „Una –mlin“ prouzročio štetnu posljedicu za prirodu s obzirom da se zahvat izvodi na području ekološke mreže Natura 20000.

Borba za vrelo Une se nastavlja.