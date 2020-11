Burno u Saboru: 'Ćorić je ministar ugroze. Zabio je čavao u lijes energetske neovisnosti'

Predsjednik Sabora odmah na početku rasprave o interpelaciji vezano za vjetroelektrane Krš-Pađene niz opomena. Interpelaciju je pokrenuo Domovinski pokret uz podršku 20 oporbenih zastupnika

<p>Rasprava o interpelaciji rada Vlade u vezi projekta vjetroelektrane Krš-Pađene nije ni počela, a već je nastalo prepucavanje oporbe i vladajućih. Predsjednik Sabora, HDZ-ov <strong>Gordan Jandroković,</strong> u par minuta podijelio je niz opomena.</p><p>- Ministar Ćorić zabio je čavao u lijes energetske neovisnosti. On je na projektu Krš-Pađene pokazao kako se ne poštuje procedura i interesi RH. Ministar Ćorić, ministar ugroze, okoliša i energetike, a u ovom slučaju mu se dodalo i ugroze gospodarstva, čovjek je koji je to potpisao bez procjene studije na okoliš, samoinicijativno i omogućio pljačku ljudi na tim područjima. Ne samo što je oštećen krajobraz nego mu je tu pomogao i partner SDSS, kao i HNS-ov Vrdoljak - poručio je Mostov <strong>Miro Bulj </strong>dodavši kako se odgovornost ne može svaliti samo na ministra <strong>Tomislava Ćorića. </strong></p><p>Odgovornost je to, naglasio je, i premijera <strong>Andreja Plenkovića.</strong></p><p>- O tome su ga Mostovi stručnjaci, dok su bili u Vladi, upozoravali. I zato im Most nije odgovarao kao partner jer nije dozvoljavao pljačku i energetsko otuđivanje - poručio i stvorio halabuku u sabornici. </p><p>HDZ-ov <strong>Josip Borić</strong> poručio je kako Bulj vrijeđa zastupnike. </p><p>- Samo ću ga podsjetiti da su nas na isti ovaj način uvjeravali da će arbitraža između INA-e, Mol-a i Hrvatske također završiti na takav način kakav danas govore, a znamo kako je završilo. Most je srušio svoju Vladu, a oni nas opet uvjeravaju u svoje lažne interpretacije - poručio je pa dobio opomenu od predsjednika Sabora jer se nije radilo o povredi Poslovnika. </p><p>Mostov <strong>Nikola Grmoja</strong> također se javio za povredu Poslovnika pa podsjetio Borića da predsjednik HDZ-a više nije Tomislav Karamarko. </p><p>- Andrej Plenković je tvrdio da ne treba izaći iz arbitraže. Promijenila se garnitura, promijenite ploču - poručio mu je pa je i on dobio opomenu jer je Jandroković ocijenio da se ni tu nije radilo o povredi Poslovnika. </p><p>Bulj je poručio Boriću kako je u stranci koja je podržala da INA-u preuzme Mol i da izgubi upravljačka prava.</p><p>- Zato što su se nosale torbe novaca da bi se pljačkalo i INA predala, rasturili se energetski sustav - zagrmio je Bulj iz saborske klupe.</p><p>I on je od Jandrokovića dobio opomenu jer je zlorabio povredu Poslovnika kako bi replicirao Boriću.</p><p>Javila se i HDZ-ova <strong>Marija Jelkovac </strong>istaknuvši kako je Bulj povrijedio predsjednika HDZ-ovog Kluba Branka Bačića s iznošenjem lažnih tvrdnji.</p><p>- Povrijedio je i ministra, a zaboravlja da je njihov ministar tražio pet milijuna kuna za osnivanje Etičke banke - rekla je. </p><p>Nije ni ona ostala bez opomene.</p><p>- Ja nisam prepoznao kolegu Bačića u tvrdnjama kolege Bulja i ne znam zašto ste vi to prepoznali - rekao je Jandroković. </p><p>Ponovno se javio Grmoja pa dobio još jednu opomenu.</p><p>Inače, interpelaciju o projektu vjetroelektrane Krš-Pađene pokrenuo je Domovinski pokret, a prikupio za pokretanje potpise 20 oporbenih zastupnika. Njome od Vlade traže da Saboru dostavi sve ugovore i odluke vezane uz vjetropark Krš-Pađene te sve odluke Ministarstava energetike i zaštite okoliša i HERA-e vezene uz taj projekt.</p><p>Pozivajući se na izračune stručnjaka koje su angažirali, iz Domovinskog pokreta tvrde da će hrvatski potrošači u 14 godina isplatiti 2, 2 milijarde kuna više nego što bi prema zakonom predviđenoj cijeni trebali platiti. Kao razlog tolike cijene navode "besramno pogodovanje i korupciju u režiji HNS-a, SDP-a i HDZ-a."</p><p>Vlada je Saboru predložila da interpelaciju odbije, a resorni ministar gospodarstva, bivši ministar zaštite okoliše, Tomislav Ćorić, tvrdi kako su sva rješenja, koja je o tom projektu 2017. donosilo tadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, donesena nakon prethodne konzultacije s DORH-om, kao i da su ona pravomoćno potvrđena na sudu, u travnju 2019. godine.</p><p>- Sva postupanja Ministarstva bila su u skladu sa zakonom nakon višestrukih konzultacija s DORH-om, a to je dokazano na dvije sudske instance i to je nešto na čemu ćemo inzistirati u saborskoj raspravi - istaknuo je neki dan. </p><p>Ćorić je na raspravu došao u pratnji ministra financija Zdravka Marića, a kroz neko vrijeme će morati doći ponovno jer je drugi dio oporbe pokrenuo i njegov opoziv. </p>