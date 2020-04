Butković: Moramo biti oprezni, sada ćemo lakše do propusnica

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković obišao je radove na Istarskom ipsilonu na poddionici Pazin-Cerovlje, dužine 12 kilometara.

- Projekt je krenuo 2016.godine i ovo ide svome kraju. Ovo je prva dionica druge B1 faze, a ukupna izvođena dionica biti će 28 kilometara a prvih 11 kilometara otvorit će se vrlo brzo. I jedna i druga faza će se otvoriti prije roka i čestitam Bina -Istri jer usprkos korona virusu i svemu što nas je zadesilo, veliki infrastrukturni projekti poput Pelješkog mosta i ovog projekta,se danas u Hrvatskoj grade. To je optimizam i tračak nade jer će Hrvatska s ovim velikim infrastrukturnim radovima koji imaju veliki udio u BDP-u nastaviti s dobrim trendom. Ovdje je oko 700 radnika a investicija je vrijednosti 160 milijuna eura - rekao je ministar Butković.

Dodaje da ga veseli da se ovdje neće stati, već je pripremljen i potpisan memorandum o gradnji druge B2 faze koja uključuje završetak do Učke, drugu cijev tunela Učka i nastavak prema Matuljima ukupne vrijednosti oko 190 milijuna eura.

Osvrnuo se ovim putem na aktualne teme pa je tako govorio i o javnom gradskom prijevozu koji kreće u ponedjeljak.

- Vlada je donijela odluku da se ide u popuštanje mjera. Hrvatska se jako dobro nosi s korona virusom i činjenica je da treba neke stvari olakšati. Donesena je odluka da gradski prijevoz počinje s 27.4 a 11.5 će krenuti i domaći zračni promet. Imat ćemo dvije linije, dva puta dnevno, Zagreb-Dubrovnik i Zagreb-Split. Epidemiolozi će kod javnog gradskog prijevoza propisati uvjete.Ljudi će morati imati maske, morat će poštivati i socijalnu distancu i četvrtina ljudi će se puštati u autobuse i tramvaje - pojasnio je.

Međutim naglasio i da se i dalje treba paziti i držati uputa. E propusnice će, dodaje, još uvijek biti, ali ju biti lakše dobiti.

- Ići će se na popuštanje kod dobivanja e propusnica tako da će veći broj ljudi imati te propusnice. Netko tko ide na put i ima rezerviran smještaj, moći će ju dobiti - dodao je.

- Trebamo biti jako oprezni. I ja bi danas volio popiti negdje kavu, ali je činjenica da to još uvijek ne smijemo. Što se pomoraca tiče to je svjetski problem jer je teško otići na brod i vratiti se s broda. Imat ćemo za desetak dana vijeće ministara koje ću sazvati i taj problem ćemo probati riješiti. To nije Hrvatski problem, to je stvar epidemiološke situacije u svijetu - rekao je ministar.

Tema: Hrvatska