Butković najavio kako bi mogli smanjiti cestarine za 10-20 %

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković rekao je u četvrtak da bi u prometnom sektoru trebalo ublažiti određene mjere poput postupnog uvođenja javnog gradskog i prigradskog željezničkog prijevoza, a najavio je i smanjenje cestarina tijekom ljeta.

Osim što predlažu da se postepeno uvede i prigradski željeznički promet oko Zagreba po nedjeljnom voznom redu, smatraju i da bi po nedjeljnom voznom redu trebalo uvesti i javni gradski prijevoz.

- Što se tiče javnog prijevoza, smatramo da bi trebalo uvesti postepeno i javni gradski prijevoz po nedjeljnom voznom redu - rekao je Butković za RTL Danas upitan što će predložiti premijeru kao mjere olakšanja i normalizacije života.

U pomorskom prometu predložit će da se uvede linija Zadar-Ancona za teretne prijevoznike kako bi im se olakšalo poslovanje te da se uvedu i neke katamaranske linije. To bi se, kazao je Butković, uvelo uz mjere socijalne distance i svega onoga što epidemiolozi preporučuju.

Vezano uz formiranje konvoja tranzitnog prijevoza kroz Hrvatsku drži kako bi trebalo razmotriti potrebu da se taj tranzitni promet više ne vodi uz policijsku pratnju već da ga se kontrolira tako da vozači mogu stati samo na određenim mjestima.

Upitan o mogućem dolasku stranih turista, Butković je rekao i da, što se tiče zračnog prometa i mogućeg dolaska Čeha, to operativno ne bi bio problem. No, istaknuo je, to ovisi u epidemiološkoj situaciji i u Češkoj i u Hrvatskoj.

Naveo je i kako otvaranje cestovnih koridora za sada još nije moguće, ali će i dalje pratiti situaciju.

- Pratit ćemo situaciju i ukoliko dođe do toga da šest ili sedam dana pada broj oboljelih – bit ćemo spremni i za te scenarije - kazao je.

Butković je najavio i da razmatraju mogućnost za naše građane koji u ljetnim mjesecima budu išli na godišnji odmor da se smanji cestarina za 10-20 posto. No, poručio je, to su stvari koje još razmatraju i koje će ići kao prijedlog.

Naglasio je i kako će vlada napraviti sve kako bi spasila prijevozničke tvrtke, što je i širi problem na razini EU. Stoga će i tražiti zajednički, na razini svih država EU, rješenje kako pomoći cijelom prijevozničkom sektoru.

Tema: Hrvatska