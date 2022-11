Butković o Fortenovi: Nemamo još jasan odgovor o svemu, čekamo izvješće nadležnih tijela

Još uvijek čekamo izvješće nadležnih tijela, ne mogu vam odgovoriti konkretno na to pitanje. Još nemamo jasan odgovor, poručio je ministar i potpredsjednik Vlade Oleg Butković nakon koalicijskog sastanka na pitanje je li Vlada konačno dobila informacije o ulagaču iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koji je kupio udio Fortenove od ruske Sberbanke.

Podsjetio je kako Vlada čitavo vrijeme od donošenja lex Agrokor bdije nad tom tvrtkom.

- Ova činjenica da je Vlada tražila iznimku od sankcijskog režima išao je u prilog tome da se ovaj postupak uspješno dovrši - rekao je misleći na režim sankcija koje je EU nametnula Rusiji, a za čiju primjenu samo u ovom specifičnom slučaju suvlasništva Sberbanke u Fortenovi je Vlada tražila izuzeće do 31. listopada kako bi do tada Sber uspio izaći iz naše kompanije.

U protivnom bi to utjecalo na poslovanje Fortenove. Podsjetio je Butković kako su, prije negoli je šeik otkupio udio Sberbanke, to trebali učiniti mirovinci. Sve je bilo dogovoreno, ali je u zadnji tren Allianz, koji drži najveći fond, odustao od toga.

- Iz još uvijek neutvrđenog i nama nejasnog razloga jedan od mirovinskih fondova je odustao u posljednji trenutak i onda se dogodilo ovo što se dogodilo. Mirovinski fondovi su došli u Vladu i predstavili plan koji je po našoj ocjeni bio dobar i mislim da je dobro da se potencijal mirovinskih fondova koristi u nekim dobrim investicijama i akvizicijama u Hrvatskoj. Ovo je bila prilika i za njih i mi smo to u Vladi pozdravili i naravno da nas kao odgovorne ljude i političare zabrinjava da se u nekoliko dana dogodila ovakva situacija da od skoro gotovog posla dođemo do toga da netko naglo odustane. Naravno da nas zanima zbog čega je to tako - rekao je.

Ponovio je kako arapski investitor nije ni zatražio ni dobio dozvole da bi mogao kupiti udjele Sberbanke.

- Još uvijek, ponavljam, čekamo izvješće nadležnih tijela. Nisu tražene dozvole hrvatskih niti nizozemskih vlasti, Ministarstvo financija, to je rekao ministar Primorac, nije dobilo zahtjev i nije dalo zeleno svjetlo za takvu transakciju - rekao je potpredsjednik dodavši kako će vidjeti sve narednih dana.

- Mi smo lex Agrokorom, a moramo se prisjetiti da smo imali tvrtku koja je imala 7,5 milijardi eura zaduženja, koja su danas puno, puno manja, na nešto više od milijardu eura, tako da nismo zabrinuti, ali naravno da ovaj scenarij nismo priželjkivali i nismo imali o njemu nikakvih informacija - rekao je upitan brine li ga ova situacija.

'Odgovornost za odustanak mirovinaca nije krivnja ni krimen Peruška'

Na pitanje je li nakon ovog saznanja bio na sastanku s Fabrisom Peruškom iz Fortenove i je li ga pitao što je odvjetnik Ljubo Pavasović Visković rekao da vezano za odustanak mirovinaca treba pitati upravo Peruška, Butković je istaknuo kako se susreo s njim nakon propale operacije mirovinaca, ali da ga to nije pitao.

- Mislim da odgovornost za odustanak, po mojim informacijama, nije krivnja niti krimen Peruška. I njemu je bilo krivo zbog toga, bio je iznenađen - rekao je

Novinari su ga pitali i sprema li Vlada sad lex Fortenova.

- Ne spremamo ništa. Pratimo situaciju i naravno da ćemo reagirati kao što smo i do sada uvijek radili pravovremeno - poručio je.

Na pitanje kako je moguće da je saborski odbor dobio izvješće SOA-e prije Vlade, a prošlog tjedna je zahtjev SOA-i uputio SDP-ov predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost Siniša Hajdaš Dončić, Butković je istaknuo kako o tome ne može govoriti.

- Kad budemo imali konkretnu sliku o svemu, onda će sigurno predsjednik Vlade o tome govoriti. Ne mogu vam odgovoriti, ne mogu iznositi nešto u što nisam 100 posto siguran i za što nemam saznanja - rekao je.

Na pitanje zašto ne bi netko iz Vlade podnio kaznenu prijavu DORH-u, Butković kaže da su nadležne institucije obaviještene.

- Ne možemo sad govoriti da netko ide u bilo kakve prijave, pustimo, sigurno će se nakon svih provedenih istraga i informacija koje su nam bitne donijeti odluke koje trebaju - rekao je Butković, koji ne gleda kao pritisak na DORH izjave članova Vlade da su se stekli uvjeti za pokretanje izvida u ovom slučaju.

Češka tvrtka poslala ponudu za kupnju 55 posto udjela Uljanika

Komentirao je i češku tvrtku koja se zainteresirala za kupnju Uljanika.

- Imam informacije o tome budući da sam odradio i sastanak s tom tvrtkom, radi se o tvrtki koja je nedavno postala većinski vlasnik Đuro Đaković grupe i ona je poslala ponudu za kupnju oko 55 posto poslovnih udjela u društvu Uljanik Brodogradnja. Nakon što su proveli dubinsko snimanje, pismo namjere su poslali stečajnom upraviteljom i Ministarstvu gospodarstva - istaknuo je Butković dodavši kako je sada na potezu Ministarstvo gospodarstva.

- Ali o svemu tome odlučuje sud budući da se radi o stečajnom upravitelju. Ali radi se o respektabilnoj tvrtki koja ima oko 2400 zaposlenih - rekao je.

Ponudu ocjenjuje ozbiljnom, a vidi ju i kao nešto što bi trebalo značiti svjetliju budućnost Uljanika.

'Uz Pelješki most ostvarujemo dva strateška cilja - ulazak u euro i Schengen'

Osvrnuo se i na današnju raspravu u Europskom parlamentu o ulasku Hrvatske u Schengen, za što nas u prosincu čeka konačna odluka.

- Ostvarujemo uz Pelješki most i dva strateška cilja - ulazak u euro i Schengen. To su bili veliki izazovi koje ostvaruje ova Vlada i mislim da svi možemo na to biti ponosni. Vjerujem da će izvješća pozitivno proći na glasanju u EP-u, to je ključni korak pred onu konačnu odluku koja će biti na Vijeću ministara u prosincu. Stvari su pod kontrolom i svi smo pozitivni oko toga - rekao je.

