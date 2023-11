Butković o Vujnovcu i Fortenovi: 'Da li je netko nama prihvatljiv ili ne? Pa nismo u socijalizmu'

Ministar gospodarstva Davor Filipović i potpredsjednik Vlade za gospodarstvo Oleg Butković komentirali su prodaju Fortenove u kojoj se rješavaju ruskih suvlasnika na način da će većinski vlasnik biti Pavao Vujnovac. Ovaj, već sada moćnik, tako bi postao gospodar praktički većine hrvatskog gospodarstva, obzirom na niz gospodarskih djelatnosti kojima se već bavi.

- Meni je kao ministru gospodarstva važno da Fortenova dobro posluje i funkcionira, to je ono što mene interesira, a kako će pojedinci kupovati određene dionice i udjele poduzeća, to je nešto na što nemam utjecaja - kazao je Filipović.

Prvo, dodao je, treba pričekati da se ta transakcija realizira. Na pitanje u kakvom je odnosu on s najmoćnijim čovjekom našeg gospodarstva, Filipović poručuje kako ima kontakte sa svim vodećim gospodarstvenicima.

- I mislim da je to sasvim u redu. Sa svima imam korektnu komunikaciju, vrata Ministarstva su otvorena svima koji vode najveće poslovne sustave u Hrvatskoj. Mi smo u komunikaciji sa svima, evo i član uprave BAT-a je bio kod mene na sastanku kako bi predstavio planove u Kanfanaru - rekao je, a na pitanje hoće li Vujnovca pozvati na sastanak istaknuo je da hoće ukoliko za tim bude potrebe.

Dok oporba tvrdi da se mijenja Zakon o mirovinskim fondovima i osniva alternativni investicijski fond upravo kao svojevrsno jamstvo Vujnovcu za preuzimanje Fortenove, i Filipović i Butković to odbacuju.

- Oporba priča svašta, a i pričat će svašta jer je predizborno vrijeme - rekao je Filipović.

To nema veze s pameću, dodaje Butković.

- Ne bi Vlada išla u osnivanje bilo kakvih investicijskih fondova da bilo kojem pojedincu ili gospodarstveniku ili tvrtki omogući nešto, mislim, veze s pameću to nema. Što se tiče Fortenove, Uprava kompanije je, prema našim informacijama, angažirala međunarodne stručnjake i procjenitelje koji su vodili taj posao i s kojim Vlada nema veze. Tko je doveo ruskog suvlasnika i kako su ruske banke postali vjerovnici Agrokora, to nije pitanje za Vladu nego za onog tko je bio prije vlasnik. Vlada nije bila involvirana ni u onaj prvi postupak ni u ovaj drugi. S druge strane, ključno je da kompanija posluje pozitivno, da je konsolidirana, stabilni su i nema nikakvih problema da bi mi bili nešto posebno koncentrirani na njihovo poslovanje i bilo što što se događa u toj firmi - istaknuo je.

Na pitanje vidi li Vlada Vujnovca kao najbolju opciju obzirom da je PPD, na čijem je čelu, bilo upleteno u aferu plin za cent, Butković je naglasio kako nije Vlada ta koja odlučuje išta o tome u vezi Fortenove.

- Vladi je bitno da je kompanija stabilna, da dobro posluje i da se u Hrvatskoj stvara pozitivno ozračje i za druge investitore. Ne možemo mi slati poruku da je netko nama prihvatljiv ili nije, mi nismo u socijalizmu, ne možemo mi nikoga obilježiti, kako god se on danas zvao u Hrvatskoj, da mi sad ovdje raspravljamo o jednom čovjeku i kažemo da nam je poželjan ili ne. Ta vremena, ljudi, više nisu na snazi, tako da me nemojte to pitati. Ako će Fortenova funkcionirati zdravo i ako će se razvijati, ako će ljudi redovno dobivati plaće, mi ćemo to pozdraviti. Ako, ne daj Bože, to ne bude tako, onda naravno da ne možete iza toga stati. I to sad ovisi o njima - zaključio je.