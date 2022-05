Butković: Pelješki most otvara se krajem srpnja. Cijene? Neće biti prevelik i abnormalan rast

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković obišao je Pelješki most i istaknuo da po prvi put na most dolazimo bez zaštitnih kaciga s obzirom da se most više ne smatra gradilištem zbog položenog tehničkog pregleda.

UŽIVO S PELJEŠKOG MOSTA:

- Jako sam zadovoljan što privodimo kraju najveći i najvažniji infrastrukturni projekt u Hrvatskoj. Ono što u ovom trenutku mogu reći je da ćemo krajem srpnja otvoriti Pelješki most sa dijelom pristupnih cesta, točnije drugu i treću fazu. Drugu koja ide od Duboke do Sparagovića te treću koja ide od Sparagovića do Prapratnog, ukupno 25 kilometara - započeo je Butković obraćanje na Pelješkom mostu, rekavši da nakon njih preostaje još 8 kilometara obilaznice kod Stona te spoja na cestu D8, što bi trebalo biti spremno do kraja ove godine.

'Cijene ne bi trebale rasti abnormalno'

- Na ranijem sastanku sa izvođačima i nadzorima danas smo utvrdili da izvođači rade zaista u otežanim uvjetima zbog poremećaja cijena na tržištu. I taj smo dio pripremili, na Vladi ćemo donijeti odluku, predlagač će biti Ministarstvo graditeljstva, tako da ćemo i taj dio regulirati, a to vrijedi naravno i za sve druge projekte u Hrvatskoj. Cijene ne bi trebale biti prevelike ni abnormalne - rekao je ministar, koji ponajviše zahvaljuje Hrvatskim autocestama i ostalima.

- Očekujemo najviše uzvanike da će doći, pa tako i visoke dužnosnike na razini EU. Radimo i na tome naravno - rekao je Butković, koji je na pitanje novinarke o tome hoće li na otvorenje pozvati predsjednika Milanovića, rekao kako najprije treba završiti projekt, te da će uzvanika biti.

Nakon ministra Butkovića izjave je dao predsjednik Hrvatskih cesta, Josip Škorić.

