Butković u Križevcima obišao projekt rekonstrukcije željeznice

Potpredsjednik Vlade RH i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, u srijedu je u Križevcima obišao projekt „Rekonstrukcije postojećeg i izgradnja drugog željezničkog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica“.

U pratnji ministra između ostalih bio je i predsjednik Uprave HŽ infrastruktura Ivan Kršić, župan Darko Koren te križevački gradonačelnik Mario Rajn.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Butković je kazao kako je taj projekt vrijedan 320 milijuna eura u čijem financiranju sa 85 posto sudjeluje EU, a završetak radova na toj dionici je planiran za 2025 godinu. Ujedno je najavio da će u idućih 10 godina najveća ulaganja u željezničku infrastrukturu.

Pod prometne prioritete naveo je nastavak radova na izgradnje brze ceste do Koprivnice, te krak od Farkaševca do Bjelovara i nastavak do Virovitice.